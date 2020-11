Newcastle United hebben donderdag aangekondigd een arbitragezaak tegen de Premier League (EPL) te beginnen na het afketsen van de overname van de club door een consortium uit Saoedi-Arabië. Het besluit is genomen in reactie op vermeend lekken door de EPL.

"In het licht van de informatie die is vrijgegeven door de EPL, heeft de club geen andere keuze dan te reageren", meldt Newcastle in een verklaring op de website. "De club geeft geen verder commentaar op de wijze van arbitrage, maar bevestigt dat het een arbitragezaak tegen de EPL is begonnen."

Newcastle suggereert dat de Premier League informatie over het mislopen van de overname heeft gelekt, voordat bekend was dat de deal zou afketsen. 'The Magpies' baseren zich op enkele rapporten van de EPL, die openbaar zijn gemaakt.

Eind juli trok het Saoedische Public Investment Fund (PIF) een overnamebod van 300 miljoen Britse pond (circa 330 miljoen euro) terug, nadat lang moest worden gewacht op goedkeuring van de Premier League. Het PIF had maanden eerder een bod neergelegd bij de Premier League om 80 procent van de aandelen van Newcastle over te nemen van eigenaar Mike Ashley.

Vermoedelijk was het voor de Premier League moeilijk om te achterhalen welke banden de omstreden kroonprins Mohammed Bin Salman als voorzitter van het PIF met de Saoedische regering heeft. Bin Salman is omstreden, omdat hij volgens de Amerikaanse inlichtingendienst CIA in 2018 opdracht gaf tot de moord op journalist Jamal Khashoggi in het Saoedische consulaat in Istanboel.

Hatice Cengiz, de weduwe van Khashoggi, riep de Premier League in april op de overname tegen te houden. Ook Amnesty International was vanwege de mensenrechtensituatie in Saoedi-Arabië fel tegen de overname van Newcastle United.