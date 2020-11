José Mourinho vindt dat hij door zijn ervaring in het topvoetbal aan een nieuwe bijnaam toe is. 'The Special One' (De Speciale) laat zich vanaf nu graag 'The Experienced One' (De Ervarene) noemen.

De 57-jarige Portugees omschreef zichzelf aan het begin van zijn eerste dienstverband bij Chelsea in 2004 - op inmiddels beroemde wijze - als 'The Special One', maar vindt het nu dus tijd voor een nieuwe bijnaam.

"Hoe ik mezelf nu zou omschrijven? Als 'The Experienced One'. Ik ben inmiddels erg ervaren", aldus Mourinho in een interview met Tencent Sports, een Chinees technologiebedrijf dat dit seizoen de Chinese uitzendrechten voor de Premier League in handen heeft.

"Alles wat er in het voetbal kan gebeuren, is me al eens overkomen", meent Mourinho. "Ik beleef tijdens wedstrijden en tijdens mijn werk steeds vaker een déjà vu."

Mourinho was voor zijn huidige dienstverband bij Tottenham Hotspur onder meer twee keer coach van Chelsea en zwaaide ook de scepter bij FC Porto, Internazionale, Manchester United en Real Madrid.

In 1987 zette Mourinho als jeugdtrainer bij Vitória Setúbal zijn eerste stappen in het coachingsvak. Bij Benfica stond hij in 2000 voor het eerst als hoofdtrainer bij een eerste elftal aan het roer.

Tottenham-coach José Mourinho deelt zijn ervaringen met zijn spelers Harry Winks en Gareth Bale. (Foto: Pro Shots)

'Coaches worden beter naarmate ze ouder worden'

Mourinho legt uit dat hij vindt dat coaches, in tegenstelling tot spelers, over het algemeen alleen maar beter worden naarmate ze verder op leeftijd raken.

"Als speler heb je een goede fysieke gesteldheid nodig, die is beter bij jonge spelers. Iemand die twintig of dertig jaar is, heeft een fysiek voordeel op een veertigjarige, tenzij je Zlatan Ibrahimovic heet", doceert 'The Experienced One'.

"Als coach is het andersom. Dan moet je vooral je hersenen gebruiken en dat gaat beter naarmate je ouder wordt en meer ervaring en kennis opdoet. Daar wordt je beter van."

Met 'Spurs' staat 'The Experienced One' momenteel tweede in de Premier League, met één punt achterstand op koploper Leicester City. Zaterdag komt Manchester City op bezoek in Londen.

