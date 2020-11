Wayne Rooney kijkt met een goed gevoel terug op de periode van Phillip Cocu bij Derby County. De spits is tijdelijk hoofdtrainer samen met Liam Rosenior na het ontslag van de Nederlandse manager.

Cocu werd zaterdag samen met zijn assistenten Chris van der Weerden en Twan Scheepers wegens aanhoudende slechte resultaten ontslagen bij Derby. Rooney zal samen met interim-coach Rosenior (die over de vereiste papieren beschikt) als trainersduo fungeren, totdat de Championship-club een nieuwe trainer heeft gevonden.

"Ik wil Phillip en ook Chris en Twan enorm bedanken", zei Rooney donderdag op zijn eerste persconferentie als speler/trainer. "Ik heb veel van hen geleerd tijdens mijn eerste rol als coach."

De 35-jarige Rooney speelt sinds januari voor Derby, waar hij ook een rol als assistent van Cocu had. "Het is een vreemde week geweest", zei de 120-voudig Engels international over het ontslag van de trainer.

Zaterdag speelt Derby uit tegen Bristol City zijn eerste duel na het vertrek van Cocu en zijn Nederlandse assistenten. De ploeg won slechts één van de elf competitieduels en is hekkensluiter in het Championship.

"We kijken uit naar de wedstrijd", zei Rooney. "We moeten weer simpel gaan spelen. Als het niet lekker loopt, dan is het belangrijk om het eenvoudig te houden en erg duidelijk te zijn."