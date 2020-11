Twee spelers van Rangers FC zijn donderdag door de Schotse bond voor zeven wedstrijden geschorst. Jordan Jones en George Edmundson hadden zich niet aan de coronaregels gehouden door een feest te bezoeken.

De Schotse bond acht het bewezen dat Jones (26) en Edmundson (23, foto) een "bijeenkomst bezochten met mensen buiten hun huishouden". Het feest vond plaats op 1 november, sindsdien waren de twee spelers door hun club al voorlopig geschorst.

Pas op 30 december kunnen aanvaller Jones en verdediger Edmundson weer spelen. Rangers noemde het gedrag van het duo eerder al "totaal onacceptabel".

De twee zijn niet de eerste spelers in Schotland die gestraft worden voor het overtreden van de coronaregels. Boli Bolingoli van Celtic werd voor drie duels geschorst, nadat hij zich na een onaangekondigde reis naar Spanje niet aan de verplichte quarantaine hield. En acht spelers van Aberdeen werden eveneens voor drie wedstrijden uitgesloten nadat ze een kroeg hadden bezocht.

Rangers is onder manager Steven Gerrard goed begonnen aan het seizoen. De ploeg is koploper in Schotland met een voorsprong van negen punten op rivaal Celtic, dat nog wel twee wedstrijden minder heeft gespeeld.