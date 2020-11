Josep Guardiola heeft donderdag zijn contract bij Manchester City met twee jaar verlengd. De Spanjaard is daardoor tot de zomer van 2023 aan de Engelse topclub verbonden.

De 49-jarige Guardiola arriveerde in 2016 bij Manchester City, dat hem overnam van Bayern München. De trainer tekende destijds een contract voor vijf jaar, dat komende zomer afliep.

"Sinds Pep bij onze club is, heeft hij de speelstijl getransformeerd en het team naar acht prijzen geleid", prijst Manchester City zijn manager. "Onderweg heeft hij heel wat records gebroken. Onder Guardiola hebben we 73,87 procent van onze wedstrijden gewonnen en pakten we elke 31 duels een prijs."

Guardiola zelf laat weten zich erg thuis te voelen in Manchester. "Vanaf het moment dat ik hier begon, heb ik me altijd heel erg welkom gevoeld. De spelers, staf, supporters en het bestuur hebben me altijd gesteund."

"Die steun is het beste wat een trainer zich kan wensen. Ik heb hier alles wat ik wil om mijn werk zo goed mogelijk te doen en voel me vereerd door het vertrouwen dat ik hier al die jaren al heb", zegt de trainer.

Guardiola werd in 2018 en 2019 kampioen met Manchester City. (Foto: Pro Shots)

Guardiola won alleen met Barcelona Champions League

Guardiola speelde als middenvelder ruim 260 duels voor FC Barcelona, waar hij ook zijn trainerscarrière begon. In 2009 en 2011 won hij als trainer met de Catalaanse club de Champions League.

In 2013 vertrok Guardiola naar Bayern, waarmee hij drie landstitels en twee nationale bekers won. In Europa bleven grote successen uit, al won Guardiola in zijn eerste seizoen in Duitsland nog wel de Europese Super Cup en het WK voor clubs.

Ook bij Manchester City pakte 'Pep' alleen prijzen binnen de landsgrenzen. City werd tweemaal kampioen, won één keer de FA Cup, drie keer de League Cup en tweemaal het Community Shield.

City is moeizaam aan het huidige seizoen begonnen en staat na zeven duels slechts tiende. In de Champions League is de ploeg van Guardiola en Oranje-international Nathan Aké koploper in groep H met zes punten uit drie duels.

Bekijk het programma en de stand in de Premier League