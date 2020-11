De FIFA is donderdag met een aantal voorstellen gekomen om voetbalsters beter te beschermen. Het belangrijkste punt is een zwangerschapsverlof van veertien weken.

In het voorstel krijgen zwangere speelsters een zwangerschapsverlof van veertien weken, waarbij ze minimaal twee derde van hun salaris behouden. Ook komen er richtlijnen voor clubs om speelsters na de bevalling te helpen fysiek weer op hun oude niveau te komen.

"Geen enkele speelster zou er nadeel van mogen ondervinden dat ze zwanger is", schrijft de FIFA donderdag. In Europa zijn veel speelsters al goed beschermd via nationale wetgeving, maar de FIFA wil nu een mondiale standaard realiseren.

"We proberen de professionalisering van het snel groeiende vrouwenvoetbal te verbeteren", zegt Sarai Bareman, hoofd vrouwenvoetbal bij de FIFA. "Ik zou graag zien dat meer vrouwen op topniveau kunnen spelen en tegelijkertijd moeder zijn."

"Daarom is het belangrijk dat wij een raamwerk kunnen bieden. Dat geldt niet alleen voor speelsters, maar ook voor coaches", aldus Bareman.

De FIFA-raad zal volgende maand tijdens een bijeenkomst stemmen over de voorstellen.