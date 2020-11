Feyenoord moet het voorlopig zonder Ridgeciano Haps stellen. De linksback trainde de afgelopen dagen al niet mee en is naar verwachting enkele weken niet inzetbaar.

Het is niet bekend wat de 27-jarige Haps precies mankeert. Feyenoord schrijft donderdag in een verklaring op de site van de club alleen dat hij "om medische redenen" niet inzetbaar is en doet geen mededelingen over de ernst van de blessure.

De absentie van Haps is een aderlating voor trainer Dick Advocaat, die dit seizoen bijna in alle wedstrijden gebruikmaakte van de geboren Utrechter. Haps speelde tien duels, waarvan twee als linksbuiten, en scoorde al vier keer.

Vorige week werd al bekend dat Feyenoord het tot de winterstop zonder Justin Bijlow moet stellen. De keeper kampt met een voetblessure. Daar komt bij dat Tyrell Malacia (Jong Oranje) en Orkun Kökçü (Turkije) onlangs met blessures terugkeerden van de interlandperiode.

Het is nog niet duidelijk of zij komende zondag in actie kunnen komen als Feyenoord de Eredivisie hervat met een uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard (aftrap 14.30 uur). De Rotterdammers bezetten na acht speelronden de vierde plek op drie punten van koploper Ajax.

