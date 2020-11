Een aantal oud-profvoetballers in Engeland heeft zich achter een campagne geschaard die wijst op de gevaren van het koppen. Met een zeven punten tellend actieplan kan er al op korte termijn worden gezorgd voor meer veiligheid.

Recent onderzoek heeft aangetoond dat profvoetballers een 3,5 keer zo grote kans als anderen hebben om ernstige hersenaandoeningen te krijgen. Van het Engelse elftal dat in 1966 wereldkampioen werd, hebben inmiddels vijf spelers dementie gekregen.

Enkelvoudig Engels international Chris Sutton is een van de voorvechters van de campagne. Zijn vader Mike, die ook profvoetbal speelde, kampt met zware dementie. "Het gaat mijn vader niet meer redden en ik weet niet wat mij te wachten staat, maar misschien help ik mijn kinderen hier wel mee", zegt de oud-spits van onder meer Chelsea en Celtic tegen BBC Radio.

Sutton is columnist van de krant Daily Mail, die eerder deze week een lijst van zeven punten opstelde om hersenschade bij voetballers te voorkomen. Onder meer voormalig topspits Gary Lineker steunt die maatregelen.

"Ik heb in mijn jeugd nooit gekopt, omdat ik me bewust was van de gevaren", zegt Lineker in de Daily Mail. Toch was hij een goede kopper en maakte hij 15 van zijn 48 interlandgoals met het hoofd.

Eerste club meldt maatregelen door te voeren

Een van de onderdelen van de campagne is het aantal kopballen op trainingen te beperken tot maximaal twintig. Amateurclub Wroxham meldde woensdag als eerste die maatregel door te voeren voor al zijn teams.

Mark Bright, oud-spits van onder meer Leicester City en Crystal Palace, laat als jeugdtrainer van die laatste club zijn spelers niet koppen. "Die ballen komen met 50 of 60 kilometer per uur op de kinderen af, die er zelf met 10 of 15 kilometer per uur op af rennen. Dan kun je wel nagaan dat er sprake is van een flinke impact", zegt Bright.

"Ik heb me verdiept in de studies over dementie en voetballers en sindsdien voelt het als een plicht om bij te dragen aan een verandering. Het spel heeft mij veel gegeven en nu wil ik iets terugdoen."

In de Verenigde Staten gelden al sinds 2015 regels over koppen. Kinderen tot elf jaar morgen daar helemaal niet koppen, jeugdvoetballers vanaf dertien jaar alleen tijdens wedstrijden.