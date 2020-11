Waldemar Kita mag de komende twee maanden geen enkele functie in de voetballerij uitoefenen. De voorzitter van FC Nantes is gestraft omdat hij na de wedstrijd tegen Paris Saint-Germain (0-3) de scheidsrechter intimideerde.

De disciplinaire commissie van de Franse bond LFP legde Kita woensdagavond een schorsing van vier maanden, waarvan twee voorwaardelijk, op. Omdat de 67-jarige Pool in die periode geen enkele functie mag uitoefenen, kan hij tijdelijk ook zijn rol als bestuurslid van de Franse Ligue 1 niet vervullen.

Kita was eind oktober woedend op scheidsrechter Hakim El Hadj na de thuiswedstrijd tegen PSG. De arbiter had Kylian Mbappé na rust erg makkelijk een strafschop gegeven.

Tijdens de rust (bij een 0-0-stand) was de spits van PSG nog samen met aanvoerder Marquinhos en sportief directeur Leonardo in de kleedkamer van de scheidsrechter geweest. Ze waren boos omdat Mbappé in de eerste helft geen penalty had gekregen van El Hadj.

Na de wedstrijd richtte Kita zich op furieuze wijze tot de arbiter. De Franse scheidsrechtersbond meldt donderdag in een korte verklaring dat het heeft kennisgenomen van de straf voor de voorzitter en dat intimidatie van arbiters niet getolereerd mag worden.

Bekijk de stand en het programma in de Ligue 1