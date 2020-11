De teleurstelling overheerst bij Memphis Depay na de zwaarbevochten 1-2-overwinning van het Nederlands elftal op Polen. De spits van Olympique Lyon vindt het vooral onbegrijpelijk dat Oranje, dat een plek in de finaleronde van de Nations League misliep, woensdagavond zo snel op achterstand kwam in Chorzów.

Kamil Józwiak werkte al na vijf minuten de openingstreffer binnen voor Polen na een lange rush aan de linkerkant, waar in de omschakeling veel ruimte lag. Oranje herstelde zich nog wel en zegevierde door twee late doelpunten van Memphis en Georginio Wijnaldum, maar het was niet genoeg voor de groepswinst.

"We begonnen niet scherp en daardoor maakten we het onszelf moeilijk op zo'n veld. Dat is vervelend en mag gewoon niet. Het was vast heel frustrerend om naar te kijken, maar dat is het ook voor ons in het veld", zei de 26-jarige Memphis tegen de NOS.

"Op dit veld is het lastig voetballen en de spelers van Polen kwamen veel in de duels, maar dan moet je toch iets zien te verzinnen om goed in die wedstrijd te komen. Nu stonden we na vijf minuten met 1-0 achter en kwam de druk bij ons te liggen. Dat is zonde en onnodig. Daar moeten we echt kritisch naar kijken."

De ploeg van bondscoach Frank de Boer toonde wel veerkracht en knokte zich in de tweede helft nog naar de overwinning. Door de zege van Italië bij Bosnië en Herzegovina bleken de zwaarbevochten drie punten van Oranje echter niet meer dan een schrale troost, want de Italianen stelden een ticket voor de finaleronde veilig.

"We mogen onszelf complimenteren voor de geleverde strijd, dat hebben we met het hele team gedaan. Maar we zijn uitgeschakeld en dus overheerst de teleurstelling", aldus Memphis.

Memphis Depay baalde van het slechte begin van Oranje in Polen. (Foto: Pro Shots)