Bondscoach Roberto Martínez en de spelers van België zijn trots op het veroverde ticket voor de finaleronde van de Nations League. Dat het relatief nieuwe landentoernooi nog een stuk minder aanzien heeft dan een EK of WK, voelen ze niet zo.

"Dit is nog maar de tweede editie. Maar als je de teams in de 'Final Four' ziet (België, Italië, Spanje en Frankrijk, red.), besef je dat dit alleen maar aan prestige zal winnen. Dit is een eindtoernooi waar je bij wil zijn", zei bondscoach Martínez woensdag volgens Sporza op zijn persconferentie na de cruciale 4-2-overwinning op Denemarken.

België had aan één punt ook genoeg gehad om het ticket voor de 'Final Four' veilig te stellen, maar slaagde er tegen de Denen in de vijfde zege uit zes wedstrijden te boeken. De 'Rode Duivels' revancheerden zich bovendien voor 2018, toen een plek in de finaleronde in de laatste speelronde uit handen werd gegeven.

"We zijn in de laatste jaren nog meer een team geworden", benadrukte Martínez. "Vroeger hadden we het soms lastig als er een paar afwezig waren, nu deden we het ook prima zonder Thomas Meunier, Alex Witsel en Eden Hazard."

België was mede dankzij twee treffers van Romelu Lukaku te sterk voor Denemarken. (Foto: Pro Shots)

Lukaku merkt dat Nations League leeft binnen spelersgroep

Romelu Lukaku, die na rust twee doelpunten maakte in Heverlee, merkt dat de Nations League behoorlijk leeft in de spelersgroep. "Ik hoor toch veel positieve geluiden in de kleedkamer. We zijn hier écht blij mee", zei de spits van Internazionale.

"Het is normaal dat we soms wat terughoudend zijn, maar dat komt door dat zware programma. Veel spelers zijn bang om zich te blesseren. Maar we willen een winnaarsmentaliteit kweken en er altijd staan: op een EK, WK, een voorrondewedstrijd, een oefenduel én in de Nations League."

De finaleronde van de Nations League staat van 6 tot en met 10 oktober op het programma in Italië. Het gastland wist zich net als Spanje, Frankrijk en België tot groepswinnaar te kronen in divisie A en zich voor de 'Final Four' te plaatsen.