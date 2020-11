Frank de Boer houdt een overwegend goed gevoel over aan de 1-2-overwinning van het Nederlands elftal op Polen. De bondscoach zag dat zijn ploeg veel dingen goed deed, al baalt hij ervan dat het niet genoeg was om de finaleronde te bereiken.

"Gelukkig lieten we na de eerste vijf minuten zien dat we het wel kunnen. Ik had mijn spelers nog gewaarschuwd dat ze vanaf de eerste seconde alert moesten zijn", zei De Boer tegen de NOS. Hij zag zijn ploeg al snel met 1-0 achter komen.

"Het was af en toe slordig bij ons. We leverden ballen zomaar in en stonden soms niet goed. We hadden veel moeite met het veld, het leek bij sommige spelers wel alsof ze aan het schaatsen waren."

De Boer was blij met het herstel dat Oranje toonde. "Gelukkig konden we de wedstrijd alsnog binnenhalen. Ik heb meer positieve dan negatieve dingen gezien", aldus de bondscoach.

"We hebben de rug gerecht en ervoor geknokt. Het is mooi om te zien dat de spelers erin zijn blijven geloven en de overwinning op wilskracht hebben behaald."

'Hebben spelers die de weg naar voren zoeken'

De Boer vindt dat Oranje de overwinning heeft afgedwongen. "We hebben heel veel spelers die altijd de weg naar voren zoeken, zoals Daley Blind achterin en Frenkie de Jong op het middenveld. We zijn er in blijven geloven. Dat nemen we ook zeer zeker mee", zei hij.

"Volgens mij heeft iemand wel eens gezegd dat als je één doelpunt meer maakt dan de tegenstander, je altijd aan de goede kant van de medaille staat. Het zit gewoon heel goed in elkaar. Daar begint het mee. We gaan nu de puntjes op de i zetten."

Het Nederlands elftal hoopte op een misstap van Italië in Bosnië en Herzegovina, maar dat gebeurde niet. De concurrent van Oranje won met 0-2 staat samen met België, Frankrijk en Spanje in de finaleronde.