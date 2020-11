Georginio Wijnaldum was woensdag gematigd tevreden na de late 1-2-zege van het Nederlands elftal op bezoek bij Polen in de Nations League. De aanvoerder was blij met wat Oranje liet zien in aanvallend opzicht, maar minder te spreken over het verdedigende gedeelte.

"Dit was een van onze beste wedstrijden. Behoudens de eerste paar minuten waarin we niet scherp waren. Als je kijkt hoeveel kansen we hebben gecreëerd, dan is dat heel goed. Beter dan in de voorgaande duels", begon Wijnaldum zijn verhaal tegen de NOS.

Nederland stond al na vijf minuten op een 1-0-achterstand, maar trok in het laatste kwartier alsnog aan het langste eind. Memphis benutte een door Wijnaldum versierde strafschop en Wijnaldum was even later zelf met een kopbal verantwoordelijk voor de 1-2.

"Maar ik speelde geen goede wedstrijd. Natuurlijk ben ik belangrijk geweest, maar ik moet veel meer brengen. Als ik geen inbreng had gehad bij de strafschop en niet had gescoord, dan zou het gewoon een slechte wedstrijd van mij zijn geweest", aldus Wijnaldum.

'Stappen maken als we mee willen doen op EK'

Wijnaldum baalde ook van de vele kansen die Nederland met name in de eerste helft weggaf. De Polen misten na de 1-0 flink wat mogelijkheden om de voorsprong uit te breiden, maar ze waren erg slordig in de afronding, waarvan Oranje optimaal profiteerde.

"Het omschakelen moet beter, maar dat gaat niet in één keer. Dat is moeilijk, omdat we niet altijd bij elkaar zijn. We moeten daarin wel zo snel mogelijk stappen maken als we mee willen doen om de prijzen op het EK. Tegen betere tegenstanders kunnen we veel tegendoelpunten krijgen."

Nederland mist ondanks de overwinning de finaleronde van de Nations League. Italië beging woensdag geen misstap bij Bosnië en Herzegovina (0-2) en eindigde daardoor als eerste in de groep. Oranje stond vorig jaar nog in de finale, waarin het verloor van Portugal.

"Het is dus geen perfecte avond geworden. We hebben gedaan wat we moesten winnen. De opdracht was om zelf te winnen en dan hopen op een fout van Italië, maar dat zat er helaas niet in", besloot Wijnaldum, die de aanvoerdersband heeft overgenomen van de geblesseerde Virgil van Dijk.