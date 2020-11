België heeft zich woensdag met een 4-2-overwinning op Denemarken voor de finaleronde van de Nations League geplaatst. Oostenrijk, Tsjechië, Hongarije en Wales dwongen promotie af naar divisie A.

De Belgen versloegen Denemarken dankzij doelpunten van Romelu Lukaku (twee), Kevin De Bruyne en Youri Tielemans. De Deense treffers kwamen op naam van Jonas Wind en keeper Thibaut Courtois, die een eigen goal op zijn naam kreeg.

Onze zuiderburen lieten zien te hebben geleerd van twee jaar geleden. Destijds waren ze in de laatste speelronde met een 0-2-voorsprong op Zwitserland ook op weg naar de Final Four, waarna het nog helemaal misging en er met 5-2 werd verloren.

Engeland had in de groep van de Belgen ook nog een kans op de finaleronde. De wereldkampioen van 1966 boekte dankzij Declan Rice, Mason Mount en Phil Foden (twee keer) een probleemloze 4-0-zege op IJsland, maar dat had vanwege het resultaat in België geen waarde.

Naast België plaatste ook Italië zich woensdag voor de finaleronde, die van 6 tot en met 10 oktober is. 'La Squadra Azzurra' is erbij ten koste van Nederland. Eerder bereikten Frankrijk en Spanje de Final Four al.

Engeland boekte een klinkende zege op IJsland, maar had daar weinig aan. (Foto: Pro Shots)

Noorse B-ploeg kan niet stunten

In divisie B trad Noorwegen vanwege coronaperikelen met een B-ploeg aan in Oostenrijk. Met debutanten Sondre Tronstad (Vitesse) en Jørgen Strand Larsen (FC Groningen) in de basis stond het lang 0-1 en was er zicht op promotie, maar de Oostenrijkers lieten het niet verder komen, zorgden vlak voor tijd nog voor 1-1 en zijn zeker van een ticket voor de A-divisie.

Tsjechië was in groep 2 van divisie B op eigen bodem met 2-0 te sterk voor Slowakije en passeerde daarmee nummer één Schotland. De Schotten plaatsten zich onlangs voor het EK, maar moesten nu een domper verwerken door een 1-0-verlies in Israël.

Naast Oostenrijk en Tsjechië zien we ook Hongarije in het nieuwe Nations League-seizoen terug in divisie A. De Hongaren versloegen Turkije (1-0) en passeerden Rusland, dat het in en tegen Servië helemaal weggaf en met 5-0 verloor.

In groep 4 was het promotieticket voor Wales, dat met Gareth Bale in de ploeg - hij scoorde niet - afrekende met concurrent Finland: 3-1. Noord-Ierland, Slowakije, Turkije en Bulgarije zijn de landen die naar divisie C degraderen.

