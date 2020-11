Het Nederlands elftal is er woensdagavond niet in geslaagd de finaleronde van de Nations League te bereiken. Oranje was in het laatste groepsduel met 1-2 te sterk voor Polen, maar concurrent Italië won ook.

Nederland kwam in Chorzów snel met 1-0 achter door een goal van Kamil Jozwiak. Vervolgens kreeg Oranje veel kansen, maar het duurde tot de 77e minuut tot het gelijk werd. Memphis Depay benutte een strafschop. Zes minuten voor tijd kopte Georginio Wijnaldum uit een corner de 1-2 binnen, waardoor Oranje toch nog won.

De zege had Nederland alleen een plek opgeleverd in de finaleronde in oktober 2021 als de Italianen puntenverlies hadden geleden tegen Bosnië en Herzegovina. Maar de Italianen wonnen met 0-2 in Sarajevo door een treffer in de eerste helft van Andrea Belotti en een goal na rust van Domenico Berardi, waardoor zij verdergaan. België, Spanje en Frankrijk zijn de andere landen die zich geplaatst hebben voor de finaleronde.

Het duel met Polen was de laatste interland van Oranje in 2020. De ploeg van bondscoach Frank de Boer komt in maart pas weer in actie en dat zijn de laatste wedstrijden voordat de voorbereiding op het EK begint. Het is nog niet bekend tegen welke landen Oranje speelt in de volgende interlandperiode.

Eindstand in groep A1 Nations League 1. Italië 6-12 (+5)

2. Nederland 6-11 (+3)

3. Polen 6-7 (0)

4. Bosnië en Herzegovina 6-2 (-7)

De rake strafschop van Memphis Depay. (Foto: Pro Shots)

De Boer wijzigt basisploeg op vier plaatsen

In de aanloop naar het duel met Polen had De Boer aangekondigd voor "frisse benen" te kiezen en dat resulteerde in basisplaatsen voor Calvin Stengs, Donyell Malen, Hans Hateboer en Patrick van Aanholt.

De frisheid zorgde niet voor een goede start van Oranje. Sterker, in de zesde minuut keek Nederland al tegen een 1-0-achterstand aan door een goal van Jozwiak. Na balverlies van Hateboer stoomde de middenvelder op en hij kon niet achterhaald worden door Davy Klaassen. Ook Daley Blind stopte Jozwiak niet, waarna de Pool via de binnenkant van de paal afrondde.

Door de 1-0-achterstand moest Oranje aanvallend meteen aan de bak en er volgden een paar mooie aanvallen. Bij een voorzet van Stengs stond Malen vrij om in te koppen, maar de aanvaller van PSV miste het doel. Stengs had ook een fraai passje op Wijnaldum, waarna de Poolse verdediger Kamil Glik voorkwam dat de captain gelijkmaakte. Ook Frenkie de Jong kreeg nog een goede kans, maar hij stuitte op doelman Lukasz Fabianski.

Zo zat er voor rust zeker meer in voor Oranje, al waren de Polen ook meermaals gevaarlijk. De Nederlandse defensie oogde steeds kwetsbaar en ontsnapte toen Przemyslaw Placheta de bal op de paal ramde.

Frenkie de Jong miste vlak voor rust een grote kans. (Foto: Pro Shots)

Memphis kopt op de lat

Meteen na rust toonde Polen nog maar eens de kwetsbaarheid van de Oranje-verdediging aan, maar ditmaal ramde Placheta hard naast. Daarna kreeg Nederland meer grip en in het laatste half uur resulteerde dat ook in kansen. Memphis schoot rakelings naast en niet veel later kopte de spits van Olympique Lyon op de lat, maar er was al gevlagd voor buitenspel. Twintig minuten voor tijd liet Klaassen ook nog een mogelijkheid onbenut.

Via een strafschop lukte het Oranje na 77 minuten dan toch om gelijk te maken. Wijnaldum kreeg een duw, waarna Memphis achter de bal ging staan en snoeihard raak schoot vanaf de stip.

Ondertussen was duidelijk dat Italië ging winnen bij Bosnië, maar toch nam De Boer risico en wisselde hij om te winnen. Hij bracht pinchhitter Luuk de Jong en vlak daarna was het 2-1, al was de invaller daar niet bij betrokken. Wijnaldum kopte in de 84e minuut een corner van invaller Steven Berghuis binnen (2-1).

Door het effectieve laatste kwartier won Oranje alsnog en werd het kalenderjaar op een positieve manier afgesloten, al leverde dat geen plek op in de finaleronde van de Nations League.