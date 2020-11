Jong Oranje heeft woensdag de EK-kwalificatie afgesloten met de eerste nederlaag in deze campagne. De ploeg van bondscoach Erwin van de Looi, die al zeker was van plaatsing voor het komende EK, verloor in Portimao met 2-1 van Jong Portugal.

Nederland had de verliespartij te wijten aan een vroeg tegendoelpunt in de eerste helft én in de tweede helft. Cody Gakpo zorgde tussendoor voor de gelijkmaker, maar die bleek uiteindelijk slechts van belang voor de statistieken.

Jong Oranje had zich net als Jong Portugal vorige maand al gekwalificeerd voor het EK van volgend jaar. Het team won de eerste negen kwalificatiewedstrijden en stelde met een overtuigend doelsaldo de eerste plaats in de groep veilig.

Tegen Jong Portugal ontbraken veel vaste krachten. Zo werden Ryan Gravenberch en Sven Botman overgeheveld naar het Nederlands elftal, dat met veel blessureleed kampt, en verliet Dani de Wit het trainingskamp vanwege fysieke klachten.

Jong Oranje kent dramatische start

Jong Oranje kende een dramatische start tegen Jong Portugal. Binnen negentig seconden werd het 1-0. Justin Hoogma kopte de bal na een rare ingooi van Deyovaisio Zeefuik te kort terug op doelman Kjell Scherpen, waarvan Fabio Vieira profiteerde.

Nederland had daarna wel het betere van het spel, maar had ook moeite het veldoverwicht om te zetten in kansen. Gakpo kreeg halverwege de eerste helft de beste mogelijkheid, maar hij stuitte op keeper Diogo Costa.

Het was echter wachten op de 1-1 en die viel in de 42e minuut. Gakpo gleed de bal bij de tweede paal kundig binnen na een perfecte voorzet van Zeefuik, die daarmee zijn fout bij de 1-0 goedmaakte.

Ook desastreus begin van tweede helft

Ook de tweede helft begon desastreus voor Jong Oranje met wederom een snelle tegengoal. Vieira kreeg van een meter of twintig alle ruimte om uit te halen en zijn schot verdween via de ongelukkige Hoogma achter de kansloze Scherpen.

Nederland was daarna toch even de weg kwijt en ontsnapte een minuut na de 2-1 aan de 3-1. Jota krulde de bal langs de uitkomende Scherpen, maar Perr Schuurs bracht nog knap redding voor de doellijn.

Jong Oranje ontbeerde de frisheid om nog een resultaat te pakken, al was Justin Kluivert in de blessuretijd met een kopbal nog dicht bij de 2-2. Doordat die uitbleef, kwam voor Nederland de recordreeks van twaalf zeges op een rij ten einde.