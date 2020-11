Onder meer Daley Blind, Georginio Wijnaldum en Memphis Depay maakte ook al veel minuten tegen Spanje en Bosnië, maar De Boer wil niet te veel sleutelen. "Ik wilde wel de as in stand houden, dus daar heb ik niet lang over getwijfeld. We nemen het erg serieus. Als we nog kans willen maken, moeten we winnen. Als Italië onverhoopt struikelt in Bosnië, moeten wij niet achteraf spijt hebben, al zie ik ze niet verliezen. Als we bij rust weten hoeveel het staat, kunnen we daar naar handelen."