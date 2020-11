De UEFA heeft woensdag de uitgestelde Nations League-wedstrijd tussen Roemenië en Noorwegen omgezet in een reglementaire 3-0-nederlaag voor de Noren. Daardoor kan Noord-Ierland in groep 1 van divisie B niet meer ontsnappen aan degradatie.

Noorwegen had afgelopen zondag in Roemenië moeten aantreden. De Noorse overheid verbood de selectie echter om naar Boekarest te vliegen. De ploeg moest van het Noorse ministerie van Volksgezondheid in quarantaine na een positieve coronatest van international Omar Elabdellaoui.

De UEFA toonde geen begrip. Volgens de Europese voetbalbond heeft de Noorse voetbalbond het duel zelf geannuleerd. De speciale coronaregels schrijven voor dat een wedstrijd moet worden gespeeld als een ploeg minimaal dertien spelers, inclusief een keeper, kan opstellen. De UEFA beweert dat de Noorse voetbalbond daaraan geen gevolg heeft gegeven.

Met een volledig nieuwe selectie werkt Noorwegen woensdag in Wenen de laatste groepswedstrijd tegen Oostenrijk af. Beide landen maken nog kans op promotie naar divisie A. Noord-Ierland speelt thuis tegen nummer drie Roemenië, dat niet meer kan promoveren of degraderen.

Door de afwezigheid van de vaste krachten debuteert Jørgen Strand Larsen voor Noorwegen tegen Oostenrijk. De twintigjarige aanvaller van FC Groningen heeft een basisplaats. Hij kent met drie doelpunten in de Eredivisie een goed begin bij de Groningers, die hem afgelopen zomer overnamen van Sarpsborg 08 FF.

Het is de eerste keer dat de UEFA een land in de Nations League straft met een reglementaire 3-0-nederlaag naar aanleiding van de coronamaatregelen. Het gebeurde onlangs wel al in de voorrondes van de Champions League en de Europa League, maar niet in het hoofdschema van beide toernooien.

