Bondscoach Frank de Boer heeft woensdag flink wat wijzigingen doorgevoerd in zijn opstelling voor de Nations League-wedstrijd tegen Polen. Hans Hateboer, Patrick van Aanholt, Calvin Stengs en Donyell Malen staan in de basis in Chorzów. Bij de Polen doet Robert Lewandowski gewoon mee.

De Boer kondigde dinsdag op zijn vooruitblikkende persconferentie al aan te kiezen voor "frisse benen" in zijn basiself, zonder namen te noemen.

Op doel begint Tim Krul, maar op de backposities starten andere spelers. Denzel Dumfries en Owen Wijndal maken plaats voor Hateboer en Van Aanholt. Centraal achterin houdt De Boer vast aan Stefan de Vrij en Daley Blind.

De middenlinie is met Davy Klaassen, Georginio Wijnaldum en Frenkie de Jong ongewijzigd, waardoor Donny van de Beek opnieuw op de bank begint. Voorin zijn er op de vleugels basisplaatsen voor Stengs en Malen en dat gaat ten koste van Steven Berghuis en Luuk de Jong. Memphis Depay staat in de spits.

Oranje maakt nog kans op finaleronde

Bij Polen staat sterspeler Lewandowski gewoon aan de aftrap. Volgens Poolse media zou de 32-jarige spits zich flink ergeren aan de tactische keuzes van bondscoach Jerzy Brzeczek en daarom niet meedoen tegen Oranje, maar dat blijkt dus niet het geval.

Nederland maakt nog kans om net als bij de vorige editie eerste te worden in de poule en zich zo te plaatsen voor de finaleronde van de Nations League. Oranje heeft als nummer twee één punt achterstand op koploper Italië, dat op bezoek gaat bij Bosnië. Bij puntenverlies van de Italianen en een overwinning van Oranje, gaat de ploeg van De Boer naar de eindronde.

De wedstrijd tussen Polen en Nederland begint woensdag, net als Bosnië-Italië, om 20.45 uur. De wedstrijd van Oranje in Chorzów staat onder leiding van de Israëlische scheidsrechter Orel Grinfeld.

Opstelling Polen: Fabianski; Kedziora, Glik, Bednarek; Reca; Placheta; Klich, Zielinski, Krychowiak, Jozwiak; Lewandowski

Opstelling Oranje: Krul; Hateboer, De Vrij, Blind, Van Aanholt; Klaassen, Wijnaldum, Frenkie de Jong; Stengs, Memphis, Malen