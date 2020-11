De groepsfase van de Nations League is voorbij. Dit is de uitkomst per divisie, met de gepromoveerde en gedegradeerde landen, en de landen die op hetzelfde niveau actief blijven. De volgende editie van de Nations League is in 2022.

Divisie A

Naar finaleronde: Italië, België, Frankrijk, Spanje

Handhaving: Nederland, Polen, Denemarken, Engeland, Portugal, Kroatië, Duitsland, Oekraïne

Degradatie naar divisie B: Bosnië en Herzegovina, IJsland, Zweden, Zwitserland

De finaleronde van de Nations League wordt gehouden van 6 tot en met 10 oktober en het gastland moet nog bekendgemaakt worden. In 2019 won Portugal de eerste editie door een 1-0-zege in de eindstrijd tegen Oranje.

Divisie B

Promotie naar divisie A: Oostenrijk, Tsjechië, Hongarije, Wales

Handhaving: Noorwegen, Roemenië, Schotland, Israël, Rusland, Servië, Finland, Ierland

Degradatie naar divisie C: Noord-Ierland, Slowakije, Turkije, Bulgarije

Divisie C

Promotie naar divisie B: Montenegro, Armenië, Slovenië, Albanië

Handhaving: Luxemburg, Azerbeidzjan, Noord-Macedonië, Georgië, Griekenland, Kosovo, Belarus, Litouwen

Degradatie naar divisie D: Cyprus, Estland, Moldavië, Kazachstan



Divisie D



Promotie naar divisie C: Faeröer en Gibraltar

Geen promotie: Malta, Letland, Andorra, Liechtenstein, San Marino

