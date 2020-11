AS Roma heeft de Portugees Tiago Pinto woensdag aangesteld als technisch directeur. De Italiaanse topclub had naar verluidt ook serieuze interesse in technisch manager John de Jong van PSV.

Het Eindhovens Dagblad en VI meldden vorige week dat De Jong bij Roma op een shortlist van drie kandidaten stond en dat hij twijfelde over een overstap.

De 36-jarige Pinto komt over van Benfica, waar hij sinds 2017 in het bestuur zat. "Hij is een supertalent. In onze gesprekken werd duidelijk dat zijn passie, zijn manier van denken en zijn winnaarsmentaliteit bij Roma passen", zegt voorzitter Dan Friedkin.

Roma was op zoek naar een nieuwe technische man sinds Gianluca Petrachi in juni vertrok. De Italiaan kreeg het aan de stok met toenmalig voorzitter James Pallotta nadat hij in een interview geen complimenten voor zijn werk had gekregen.

De Jong (43) is sinds 2018 technisch manager bij PSV, waar hij de naar Everton vertrokken Marcel Brands opvolgde. Na het veelbesproken ontslag van trainer Mark van Bommel in december vorig jaar overwoog De Jong op te stappen, maar hij bleef aan.

De oud-middenvelder van de Eindhovenaren stelde in maart de Duitser Roger Schmidt aan als opvolger van Van Bommel. Verder stuntte hij in oktober met het binnenhalen van Mario Götze.