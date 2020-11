De Duitse voetbalbond DFB is niet van plan om rigoureuze veranderingen door te voeren na de 6-0-afgang van de 'Mannschaft' in het Nations League-duel met Spanje van dinsdagavond. Bondscoach Joachim Löw mag voorlopig blijven.

Duitsland leed in Sevilla de grootste competitieve nederlaag ooit. Na afloop ging het in de Duitse media vooral over de positie van de zestigjarige Löw, die sinds 2006 bondscoach is en nog een contract tot en met het WK van 2022 heeft.

DFB-voorzitter Fritz Keller probeert woensdagmiddag in een verklaring op de site van de bond om de crisis de kop in te drukken, overigens zonder de naam van Löw te noemen.

"Het was gisteren een zwarte avond, die pijn deed", zegt Keller. "Ik was na het laatste fluitsignaal in de kleedkamer en voelde de extreme teleurstelling bij iedereen. Maar ik zag ook de wil om deze situatie recht te zetten. Onze jonge ploeg kan deze grote tegenslag gebruiken om te groeien."

"We hebben er bewust voor gekozen om veel nieuwe en jonge spelers in het nationale elftal in te passen", vervolgt de DFB-voorzitter. "Die weg kan soms tot pijnlijke nederlagen leiden, dat is wel duidelijk. Maar het blijft nog steeds ons doel om een sterk team te formeren voor de komende drie eindtoernooien: het EK van 2021, het WK van 2022 en het EK van 2024 in eigen land."

Löw krijgt vertrouwen na spoedoverleg

Daarmee geeft Keller aan dat de DFB niet van plan is om zeven maanden voor het eerstvolgende EK af te stappen van zijn plan.

Volgens de Duitse krant Bild hield de voorzitter woensdag op het vliegveld in München een spoedoverleg met Löw, assistent-bondscoach Marcus Sorg en teammanager Oliver Bierhoff. Belangrijkste uitkomst van het beraad is dat Löw mag blijven als bondscoach.

Oud-international Bierhoff zei dinsdag direct na de vernedering tegen Spanje al dat hij geen reden ziet om Löw te ontslaan. "Het vertrouwen in Joachim is er nog steeds, daar verandert dit duel niks aan. We moeten deze nederlaag eerst zien te verwerken, dat zal wel even duren."

