In de voetbalwereld wordt woensdag uitgebreid stilgestaan bij het overlijden van Pim Doesburg. De oud-keeper, die met 687 wedstrijden nog altijd het record van meeste Eredivisie-duels achter zijn naam heeft staan, werd 77 jaar.

Sparta Rotterdam spreekt op de site van de club van "een van de grootste Spartanen uit de clubgeschiedenis". Doesburg speelde in twee periodes (1962-1967 en 1970-1980) een recordaantal van 471 wedstrijden voor de club waar hij de jeugdopleiding doorliep. In 1966 won de geboren Rotterdammer de beker met Sparta.

"Doesburg was ongelofelijk gedreven en wilde altijd winnen. Als hij op het veld stond, dan stond er ook iemand", zegt Sparta-directeur Henk van Stee bij Rijnmond. "Doesburg was een fijne man. Ik denk dat alle Spartanen hem enorm gaan missen."

Vanwege het overlijden van Doesburg hangen de vlaggen op Het Kasteel halfstok. De spelers van Sparta dragen zondag rouwbanden in de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag en voor het duel is er een minuut stilte ter nagedachtenis aan de legendarische oud-doelman.

'Hij heeft zoveel betekend voor PSV'

Naast zijn indrukwekkende periode bij Sparta stond Doesburg verdeeld over twee periodes lange tijd onder contract bij PSV (1967-1970 en 1980-1987), waarmee hij twee keer landskampioen werd. Hij keepte 264 duels voor de Eindhovenaren.

"Doesburg heeft zoveel betekend voor PSV. Iedereen sterkte om zijn gemis een plaats te geven", schrijft algemeen directeur Toon Gerbrands op Twitter. Doesburg bleef tot het einde van zijn loopbaan in 1987 bij PSV onder contract staan.

"Pas toen hij 43 was, stopte het voor hem. Ik weet nog dat hij er ziek van was dat zijn contract niet werd verlengd", zegt oud-doelman Hans van Breukelen tegen het Eindhovens Dagblad. "Hij was gedreven, niet normaal. Pim was kiezelhard en trainde zich helemaal lens."

'Stijl van Doesburg wierp onmiskenbaar zijn vruchten af'

In april 1967 maakte Doesburg zijn debuut in het Nederlands elftal, waar hij uiteindelijk 'slechts' acht wedstrijden voor speelde. Na zijn loopbaan was Doesburg onder meer actief als keeperstrainer bij Sparta, Feyenoord en Oranje.

"Doesburg stond bekend om de meedogenloze wijze waarmee hij keepers onder handen nam, een stijl die echter onmiskenbaar zijn vruchten afwierp", schrijft Feyenoord op de clubsite.

"Zo had hij onder anderen Ed de Goey en Jerzy Dudek onder zich, die mede dankzij hun ontwikkeling in Rotterdam-Zuid de internationale top bereikten."

Willem van Hanegem werkte bij Feyenoord samen met Doesburg. "Het was geweldig", zegt de oud-hoofdcoach van de Rotterdammers tegen Rijnmond. "Hij was zó verschrikkelijk fanatiek, dat kun je je niet voorstellen. Hij is een van de beste keeperstrainers die ik gezien heb."

Pim Doesburg als keeperstrainer bij Feyenoord. (Foto: Pro Shots)