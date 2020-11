Bosnië en Herzegovina moet het woensdagavond in het Nations League-duel met Italië ook stellen zonder Arsenal-verdediger Sead Kolasinac. De Bosniërs mogen niet verliezen om het Nederlands elftal nog een kans te geven op een plek in de finaleronde van het landentoernooi.

De voetbalbond van Bosnië en Herzegovina meldt woensdag dat 35-voudig international Kolasinac positief is getest op het coronavirus en daarom niet kan spelen tegen Italië.

Dinsdag werd al bekend dat eerste doelman Ibrahim Sehic door een coronabesmetting niet in actie kan komen in het laatste groepsduel in de Nations League.

NK Maribor-keeper Kenan Piric zal tegen de Italianen zijn derde interland spelen, terwijl Jong Bosnië en Herzegovina-doelmannen Luka Kacavenda en Belmin Dizdarevic aan de selectie van bondscoach Dusan Bajevic zijn toegevoegd.

De 32-jarige Sehic en de 27-jarige Kolasinac deden zondag in de Johan Cruijff ArenA nog negentig minuten mee in de wedstrijd tegen Oranje (3-1-zege voor Nederland).

Het Nederlands elftal moet woensdagavond winnen van Polen en hopen dat Italië niet wint van Bosnië en Herzegovina om de finaleronde van de Nations League te bereiken. Beide duels beginnen om 20.45 uur.

Stand groep A1 Nations League 1. Italië: 5-9 (5-2)

2. Nederland: 5-8 (5-3)

3. Polen: 5-7 (5-4)

4. Bosnië en Herzegovina: 5-2 (3-9)

