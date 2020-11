Voormalig Sparta- en PSV-keeper Pim Doesburg is op 77-jarige leeftijd overleden. De achtvoudig international van Oranje kwam tot 687 wedstrijden in de Eredivisie en is daarmee recordhouder.

Doesburg is vooral verbonden met Sparta. De geboren Rotterdammer speelde in twee periodes (1962-1967 en 1970-1980) een recordaantal van 471 wedstrijden voor de club waar hij de jeugdopleiding doorliep. In 1966 won hij de beker met Sparta.

De doelman stapte tweemaal over naar PSV, waar hij tussen 1967 en 1970 én tussen 1980 en 1987 onder contract stond en waarmee hij twee keer landskampioen werd: in 1986 en in 1987.

Doesburg debuteerde in 1967 in een vriendschappelijke wedstrijd tegen België in Oranje (1-0-nederlaag). Een maand later speelde hij ook tegen Hongarije, maar voor zijn derde van in totaal acht interlands moest hij wachten tot 1979.

De keeper zat in de selectie voor het WK van 1978, waarop Oranje de finale haalde. Bondscoach Ernst Happel gaf tijdens het toernooi speeltijd aan Jan Jongbloed en Piet Schrijvers, maar niet aan Doesburg. De Rotterdammer kwam op 36-jarige leeftijd wel één duel in actie op het EK van 1980.

Na zijn lange actieve loopbaan was Doesburg jarenlang keeperstrainer bij Sparta, Feyenoord en het Nederlands elftal (1990-2000). Bij Feyenoord nam hij in 2007 na liefst achttien jaar afscheid.

'Een van de grootste Spartanen uit de clubgeschiedenis'

Doesburg was de afgelopen jaren nog regelmatig op Het Kasteel om wedstrijden te bekijken van Sparta, de club die hem in 1988 benoemde tot Lid van Verdienste.

De Rotterdammers noemen Doesburg woensdag in een reactie "een van de grootste Spartanen uit de clubgeschiedenis".

Sparta zal zondag in het thuisduel met ADO Den Haag met rouwbanden spelen en voor het duel zal een minuut stilte zijn ter nagedachtenis aan Doesburg.