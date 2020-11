Het Nederlands elftal heeft als enige van de vier finalisten van het vorige Nations League-seizoen nog kans om zich opnieuw te plaatsen voor de finaleronde van het landentoernooi. Oranje moet woensdagavond winnen van Polen en hopen dat Italië niet wint van Bosnië en Herzegovina.

Portugal, Engeland en Zwitserland - de landen die in de zomer van 2019 samen met Nederland om de eerste Nations League-titel streden - weten al dat ze niet als eerste zullen eindigen in hun groep.

Titelverdediger Portugal, dat vorig jaar in de finale in Porto met 1-0 afrekende met Oranje, is achter Frankrijk de nummer twee van poule A3, Engeland kan met nog één duel te gaan koploper België niet meer inhalen in groep A2 en Zwitserland is de hekkensluiter van groep A4.

In de poule van Nederland is het alleen zeker dat Bosnië en Herzegovina (twee punten) als laatste zal eindigen. Italië staat er met negen punten het best voor. De ploeg van bondscoach Roberto Mancini is bij winst op de Bosniërs zeker van een plek in de finaleronde van de Nations League.

Het Nederlands elftal (acht punten) heeft een slechter onderling resultaat dan Italië (0-1-nederlaag thuis, 1-1 in de uitwedstrijd) en heeft dus alleen wat aan een zege op Polen. De Oost-Europeanen hebben zeven punten en kwalificeren zich bij een overwinning op Oranje én een nederlaag van Italië voor de finaleronde.

Finaleronde Nations League A1: Italië, Nederland of Polen

A2: België of Denemarken

A3: Frankrijk

A4: Spanje

Oranje won in ArenA met 1-0 van Polen

Nederland won twee maanden geleden in zijn eerste groepsduel met 1-0 van Polen. Steven Bergwijn, die vorige week niet fit was en afhaakte bij Oranje, maakte de enige treffer in de Johan Cruijff ArenA. Dwight Lodeweges was destijds de interim-bondscoach, na het vertrek van Ronald Koeman naar FC Barcelona.

Het Nederlands elftal heeft sowieso een goede balans tegen Polen, want Oranje won zijn laatste vier duels met de huidige nummer achttien van de FIFA-ranking en is al negen duels op rij ongeslagen. De laatste nederlaag tegen Polen dateert van 1979.

Polen-Nederland begint woensdag om 20.45 uur in Stadion Slaski in Chorzów en staat onder leiding van de Israëlische arbiter Orel Grinfeld. Bosnië en Herzegovina-Italië wordt tegelijkertijd gespeeld in Sarajevo.

