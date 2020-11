De amateurclubs zijn teleurgesteld, maar berusten in het besluit van de KNVB om het bekertoernooi met alleen nog ploegen uit het betaalde voetbal voort te zetten. AFC-voorzitter Ad Westerhof, die deel uitmaakt van de belangengroep voor clubs uit de Tweede en Derde Divisie, denkt wel dat de amateurs gemist gaan worden.

"De beslissing valt te begrijpen, maar het bekertoernooi is nu niks meer aan", zegt Westerhof woensdag in gesprek met NU.nl. "Het is helemaal prima als mensen hun televisie aan willen zetten voor bijvoorbeeld Excelsior-Almere City, maar het was toch leuker geweest als het dan Excelsior-Rijnsburgse Boys was geweest."

"De clubs zelf vinden het natuurlijk ook jammer. TEC zou tegen FC Groningen spelen en dat werd daar gezien als de grootste gebeurtenis in de historie van de club. Staphorst maakte zich klaar voor een wedstrijd tegen streekgenoot PEC Zwolle, wat daar ontzettend leefde. En wij (AFC, red.) zouden tegen Hoofdklasser Capelle spelen en daarmee een goede kans hebben op de volgende ronde."

Het amateurvoetbal ligt al sinds oktober stil door de coronacrisis, waardoor de KNVB al genoodzaakt was om zeventien bekerduels (met 26 amateurclubs) uit de eerste ronde naar 1 en 2 december te verplaatsen. Tijdens de persconferentie van het kabinet dinsdagavond werd duidelijk dat ook die data niet haalbaar zijn, wat het einde betekent voor de amateurclubs in het bekertoernooi.

"In oktober had de KNVB dit scenario al genoemd, dus we zijn niet verrast", zegt Westerhof, die ook bij de gesprekken met de voetbalbond zat. "We zijn ook niet gefrustreerd. Het is wel duidelijk geworden dat het bekertoernooi echt een competitie van de clubs uit het betaalde voetbal is en dat de amateurs mee mogen doen. De verhoudingen zijn niet gelijkwaardig."

AFC-voorzitter Ad Westerhof vindt dat het bekertoernooi zwaar gedevalueerd is. (Foto: Pro Shots)

'Er is niet maximaal gezocht naar oplossingen'

Volgens de voorzitter van Tweede Divisionist AFC is dat ook het enige wat de KNVB te verwijten is. Clubs waren vooral boos omdat de KNVB in oktober al de optie op tafel legde om de amateurs uit het toernooi te zetten, mocht dat tegen die tijd nodig zijn.

"Er is niet maximaal gezocht naar oplossingen", meent Westerhof. "De KNVB sprak al uit dat we uitgesloten zouden kunnen worden, terwijl ze toen nog helemaal niet wisten hoe de situatie nu zou zijn. Waarom zou je dat zo snel zeggen? Er is niet geprobeerd out of the box te denken. Dat hadden ze beter aan kunnen pakken."

Door de uitsluiting van de amateurclubs, die al enige tijd niet kunnen trainen, blijven er 23 clubs over in het bekertoernooi. Negen teams worden vrijgeloot voor de tweede ronde en gaan direct naar de achtste finales. Amateurclubs krijgen ondertussen een financiële compensatie van de KNVB, als schrale troost.

"Het is wel mooi dat we die nog krijgen, maar voor de televisiekijker was het leuker geweest als ze een amateurclub zouden zien stunten. Dat is toch waar iedereen voor kijkt. Er zit dan een ander soort spanning op. Wij hadden de finale op zondag 18 april in De Kuip al vrijgehouden, dus we kunnen nog spelen", besloot Westerhof lachend.

ODIN '59 gaat dynamiek binnen de club missen

Bij ODIN '59 weten ze hoe het is om een club uit het betaald voetbal uit te schakelen en historie te schrijven in het bekertoernooi. De Derde Divisionist won eind 2018 in de tweede ronde bij FC Emmen (1-3) en reikte tot de achtste finales, waarin sc Heerenveen uiteindelijk een maatje te groot was.

"Het was toen echt super om met z'n allen bij elkaar in het uitvak te staan", blikt voorzitter Jacinta Lieuwes terug op die bekerstunt. "Een wedstrijd tegen een club uit het betaald voetbal is niet alleen leuk voor het eerste elftal, maar zorgt voor een geweldige dynamiek binnen de hele club. Dat maakt dit besluit extra zuur."

Toch kan de beslissing van de KNVB ook bij ODIN '59 op begrip rekenen. De ploeg uit Heemskerk zou oorspronkelijk op 1 december thuis tegen FC Volendam spelen. "We kunnen al een hele tijd niet trainen, dus het was simpelweg onmogelijk om in december wedstrijden te spelen", realiseert Lieuwes zich.

"Het is fijn dat er door de KNVB nagedacht is over een financiële compensatie, maar het draait voor ons niet om financieel gewin. Het gaat om het totaalplaatje en de hele sfeer binnen de club die zo'n duel met zich meebrengt. Het besluit van de KNVB is in deze ongewone situatie echt wel te begrijpen, maar het blijft erg zuur."