Queensy Menig is positief getest op het coronavirus, zo laat zijn club FC Twente woensdag weten. De aanvaller heeft geen klachten, maar is wel in quarantaine gegaan.

Naast Menig moet ook Godfried Roemeratoe in quarantaine. Het bron- en contactonderzoek wees uit dat de 21-jarige middenvelder in de directie omgeving van Menig is geweest, waardoor ook hij in thuisisolatie moet.

Menig en Roemeratoe moeten naar alle waarschijnlijkheid het thuisduel met PSV van zondag (aftrap 16.45 uur) aan zich voorbij laten gaan. Alleen een negatieve test in de komende dagen biedt de mogelijkheid om toch in actie te komen.

De 25-jarige Menig is de eerste speler van FC Twente die positief is getest op het coronavirus. In de Eredivisie heeft alleen sc Heerenveen nog geen last gehad van een coronabesmetting binnen de selectie.

Dit seizoen is Menig een vaste basisspeler bij de club uit Enschede. De buitenspeler scoorde drie keer in acht Eredivisie-duels. Ook Roemeratoe deed tot dusver in alle competitiewedstrijden mee.

Bekijk de stand, het programma en de uitslagen in de Eredivisie