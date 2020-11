De KNVB heeft woensdag de nieuwe opzet voor het toernooi om de TOTO KNVB Beker bekendgemaakt, nadat dinsdagavond duidelijk werd dat amateurclubs niet meer mogen meedoen. De belangrijkste wijziging is dat negen clubs vrijstelling krijgen voor de tweede ronde en direct geplaatst zijn voor de achtste finales.

Door de uitsluiting van de 26 nog overgebleven amateurclubs zitten er in de tweede ronde van het bekertoernooi nog maar 23 teams, die allemaal in de Keuken Kampioen Divisie of de Eredivisie uitkomen. Ajax, PSV, Feyenoord en AZ, die vanwege Europese verplichtingen nog niet in actie hoefden te komen, stromen nu ook in.

Om zoals gebruikelijk zestien clubs in de achtste finales over te houden, kiest de KNVB ervoor om bij de loting voor de tweede ronde zeven wedstrijden in te plannen en negen clubs vrij te stellen. Die plaatsen zich dus rechtstreeks voor de achtste finales zonder in actie te hoeven komen.

Bij de loting voor die tweede ronde van zaterdag wordt duidelijk welke negen clubs in één keer doorgaan naar de achtste finales. De veertien ploegen die wél in actie moeten komen, spelen hun wedstrijden op 15, 16 of 17 december. De achtste finales staan in januari op het programma.

Amateurclubs krijgen financiële compensatie

De KNVB besloot dinsdagavond om alle amateurclubs uit het bekertoernooi te halen naar aanleiding van de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid), die aankondigden dat de gedeeltelijke lockdown mogelijk tot halverwege januari van kracht blijft. Het amateurvoetbal ligt al sinds oktober stil.

Zeventien bekerduels (met daarin 26 amateurclubs) waren om die reden al uitgesteld naar 1 en 2 december, maar dat bleek dus niet meer haalbaar. De KNVB komt de gedupeerde amateurclubs tegemoet door de wedstrijdvergoedingen van de wedstrijden in de eerste ronde toch uit te keren.

Aangezien vaststond dat hoe dan ook negen amateurclubs zich voor de tweede ronde zouden plaatsen, wordt die gemiste wedstrijdvergoeding op een gelijkmatig manier verdeeld over de 26 nog deelnemende amateurclubs. Alle ploegen hebben bovendien de toezegging gekregen dat ze volgend seizoen weer mogen meedoen.

"Dit is absoluut een heel grote teleurstelling", zegt Eric Gudde, directeur betaald voetbal van de KNVB. "Het is juist de charme van het bekertoernooi dat amateurclubs zich ten koste van profclubs als cupfighters kunnen ontpoppen. Om het bekertoernooi dit seizoen uit te spelen, is het helaas noodzakelijk om alleen met de clubs uit het betaald voetbal door te gaan."