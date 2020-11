Luis Enrique vindt dat Spanje het dinsdagavond verdiende om met 6-0 te winnen van Duitsland, maar temperde ook direct de euforie rond zijn elftal. De bondscoach is niet vergeten dat zijn ploeg nog niet zo lang geleden juist kritisch werd benaderd vanwege een gebrek aan scorend vermogen.

"We zijn nog niet zo goed als sommige journalisten woensdag misschien in de kranten schrijven na deze wedstrijd. Maar we zijn ook niet opeens een slecht elftal als we een keer geen doelpunten maken", benadrukte Enrique op zijn persconferentie in Sevilla.

"We weten in welk land we leven en zijn dus gewend aan kritiek. Elke prof moet daarmee om kunnen gaan. Soms kan kritiek motivatie geven, maar in de meeste gevallen proberen we het te negeren. En dat is wat we hebben gedaan."

Spanje scoorde dinsdag tegen Duitsland bijna net zo vaak als in de voorgaande vijf Nations League-wedstrijden bij elkaar (zes om zeven treffers), terwijl Duitsland er voor het zesde duel op rij niet in slaagde de nul te houden.

Spanje was dinsdagavond veel te sterk voor Duitsland. (Foto: Pro Shots)

'Duitsland is nog een van de beste landen ter wereld'

Enrique was desondanks verrast door de kwetsbaarheid van Duitsland. 'Die Mannschaft' stond na de eerste vijf speelronden bovenaan in de groep en had aan een punt tegen Spanje al genoeg gehad om zich voor de 'Final Four' te plaatsen.

"Duitsland is zonder twijfel nog steeds een van de beste landen in de wereld. Ze speelden tegen ons met de beste elf spelers, dus ik had ook wel verwacht dat ze zouden scoren. Misschien speelde mee dat tien van hun basiskrachten zaterdag nog hebben gespeeld, terwijl ik zes wijzigingen aanbracht", aldus Enrique.

De meeste aandacht ging uit naar de twintigjarige Ferran Torres, die de helft van de doelpuntenproductie van Spanje voor zijn rekening nam. De aanvaller van Manchester City verwees net als Enrique naar de kritiek die zijn ploeg nog niet zo lang geleden kreeg over een gebrek aan scorend vermogen.

"We zijn niet zo slecht als we verliezen en ook niet geweldig als we winnen", aldus Torres, die in de 33e, 55e en 72e minuut scoorde. "Op dit moment worden er nog steeds veel jonge spelers ingepast. We worden steeds beter en dat zie je terug in dit resultaat. Het is lang geleden dat Duitsland zoveel doelpunten tegen kreeg."

Bekijk het programma, de uitslagen en de standen in de Nations League