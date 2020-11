Bondscoach Joachim Löw zag dinsdagavond alles misgaan bij Duitsland in de Nations League-wedstrijd tegen Spanje. 'Die Mannschaft' verloor met liefst 6-0 in Sevilla en liep zo een plek in de finaleronde mis.

"Dit is een inktzwarte dag", zei een terneergeslagen Löw na het duel bij de ARD. "Strijdlust, lichaamstaal, het was allemaal niet te zien op het veld. Zowel defensief als aanvallend ging er helemaal niks goed. Ik kan hier echt niks positiefs uit halen."

Duitsland had aan een punt genoeg om de groepswinst en daarmee een ticket voor de 'Final Four' van de Nations League veilig te stellen, maar bij rust stond de ploeg van Löw verrassend genoeg al met 3-0 achter. Spanje bleef oppermachtig en liep in de tweede helft uit naar een marge van zes.

Na de vernedering in Estadio Olímpico richtten de Duitse media hun aandacht met name op de positie van Löw. De voormalige aanvaller is al sinds 2006 de bondscoach van Duitsland en zijn contract loopt nog door tot en met het WK van 2022 in Qatar, maar de vraag is of er nog genoeg vertrouwen is om door te gaan.

"Het is onze plicht om kritisch in de spiegel te kijken en de juiste conclusies te trekken", benadrukte de zestigjarige Löw toen hij vragen kreeg over zijn positie als bondscoach. "Feit is hoe dan ook dat we als elftal nog niet zo ver zijn als we dachten."

Löw lijkt voorlopig de steun te genieten van de Duitse voetbalbond. Teammanager Oliver Bierhoff vindt de nederlaag bij Spanje geen reden om zijn bondscoach na al die jaren te ontslaan. "Het vertrouwen in Joachim is er nog steeds, daar verandert dit duel niks aan. We moeten deze nederlaag eerst zien te verteren en dat zal wel even duren."

Bondscoach Joachim Löw staat onder druk bij Duitsland. (Foto: Pro Shots)

