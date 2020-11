Nicolás Tagliafico heeft dinsdagavond met Argentinië goede zaken gedaan in de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatiecyclus. De ploeg van bondscoach Lionel Scaloni won met 0-2 bij Peru. Brazilië maakte eveneens geen fout op bezoek bij Uruguay (0-2), Colombia leed een gevoelige nederlaag bij Ecuador (6-1) en Chili verloor bij Venezuela (2-1).

Argentinië leidde na een half uur al met 0-2 in de Peruaanse hoofdstad Lima. Nicolás González schoot in de zeventiende minuut fraai raak in de verre hoek en Lautaro Martínez werkte dik tien minuten later binnen na het omspelen van de keeper.

Linksback Tagliafico stond de hele wedstrijd in het veld bij Argentinië, maar zijn ploeggenoot bij Ajax Lisandro Martínez ontbrak in de selectie. Aanvoerder Lionel Messi speelde net als Tagliafico negentig minuten.

Brazilië deed eveneens goede zaken door Uruguay te verslaan. Het werd 0-2 in Montevideo door treffers van Arthur en Richarlison. Uruguay speelde de laatste tien minuten met een man minder door een rode kaart van Edinson Cavani, die op het been van Richarlison ging staan en na ingrijpen van de VAR moest vertrekken.

In de groep gaat het nog altijd foutloze Brazilië aan kop met twaalf punten uit vier duels. Naaste belager Argentinië heeft twee punten minder. De beste vier ploegen plaatsen zich voor het WK van 2022 in Qatar.

Brazilië won de lastige uitwedstrijd tegen Uruguay met 0-2. (Foto: Pro Shots)

Ecuador heeft geen kind aan Colombia

Ecuador, de nummer drie in de groep, stond in Quito al na negen minuten met 2-0 voor tegen Colombia. Robert Arboleda opende de score in de zevende minuut met een schot uit de draai en kort daarna verdubbelde Ángel Mena de voorsprong na een lange pass prachtig te hebben aangenomen.

Nog voor de pauze kwam de thuisploeg via intikkers van Michael Estrada en Xavier Arreaga op 4-0. James Rodríguez deed op slag van rust uit een penalty wat terug namens Colombia.

In de tweede helft deden de Ecuadoranen het wat rustiger aan, maar waren ze nog wel trefzeker. Gonzalo Plata vond twaalf minuten voor tijd het net met een prachtig schot dat via de paal binnenviel. Twee minuten later moest de middenvelder het veld verlaten vanwege een tweede gele kaart. Arboleda bepaalde in blessuretijd de eindstand.

Venezuela viert de openingstreffer tegen Chili. (Foto: ANP)

Chili onderuit in Venezuela

In Caracas kwam Chili na negen minuten op achterstand tegen Venezuela dankzij een kopbal van Luis Mago. De bezoekers herstelden het evenwicht snel via een intikker van Arturo Vidal.

Het duel leek op een gelijkspel af te stevenen, maar in de slotfase pakten de Venezolanen toch nog de drie punten. Salomón Rondón tikte van dichtbij raak uit een voorzet van Yeferson Soteldo en bezorgde zijn land de eerste zege in deze WK-kwalificatiereeks.

Paraguay speelde in eigen land met 2-2 gelijk tegen Bolivia, de hekkensluiter in de groep van in totaal tien landen. Paraguay staat vierde en gaat virtueel naar het WK.