De amateurclubs zullen dit seizoen vanwege de coronaregels niet meer deelnemen aan de TOTO KNVB-beker. Dat heeft de KNVB dinsdagavond bekendgemaakt.

Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal van de KNVB, meldde in op Radio 1 dat de amateurclubs niet meer in het bekertoernooi zullen spelen. Bondsvoorzitter Eric Gudde zal woensdag toelichting geven over het verdere verloop van het toernooi.

Wegens de coronaregels ligt het amateurvoetbal sinds medio oktober stil. Dinsdag maakte premier Mark Rutte tijdens een persconferentie bekend dat de 'gedeeltelijke lockdown' naar verwachting tot minimaal halverwege januari van kracht zullen zijn.

Zeventien bekerduels met daarin 26 amateurclubs waren wegens de coronacrisis al uitgesteld naar 1 en 2 december. Inmiddels is duidelijk dat de wedstrijden ook op die data niet gespeeld kunnen worden.

KNVB-directeur Jan Dirk van der Zee. (Foto: Pro Shots)

Veel amateurclubs in financiële problemen

"De amateurclubs kunnen nu op geen enkele manier trainen, laat staan een wedstrijd spelen", zei Van der Zee. "Dus die gaan er helaas uit." Vitesse, FC Groningen, Willem II, PEC Zwolle, NEC, MVV Maastricht, Almere City en FC Volendam gaan door het besluit zonder te spelen door naar de tweede ronde.

De KNVB vreest dat tweederde van de amateurclubs grote financiële problemen krijgen nu er zeker tot december niet gespeeld kan worden.