Frankrijk, dat al zeker was van een plek in de Final Four van de Nations League, heeft dinsdag in de laatste groepswedstrijd met 4-2 van Zweden gewonnen. Uittredend kampioen Portugal won met 2-3 bij Kroatië.

Zweden kwam in het lege Stade de France al vroeg op voorsprong, Viktor Claesson scoorde in de vijfde minuut na goed doorzetten en enig fortuin. Nog voor rust stelde Frankrijk orde op zaken via Olivier Giroud (schot in de korte hoek) en Benjamin Pavard: 2-1.

De treffer van Pavard had wel wat weg van zijn enige andere interlandtreffer, op het WK 2018 tegen Argentinië. Opnieuw scoorde de rechtsback met een harde diagonale uithaal in de verre hoek, al was zijn goal tegen Zweden niet zo fraai dan die van twee jaar geleden.

Giroud maakte na rust met een kopbal zijn tweede van de avond. Het was de 44e interlandtreffer voor de 34-jarige spits van Chelsea, die op de eeuwige topscorersranglijst van Frankrijk alleen Thierry Henry (51) voor zich heeft.

In de slotfase bracht invaller Robin Quaison met een intikker de spanning nog terug, maar via Kingsley Coman counterden de Fransen diep in blessuretijd naar 4-2. Door de nederlaag degraderen de Scandinaviërs naar divisie B van de Nations League.

Cristiano Ronaldo duelleert met Luka Modric bij Kroatië-Portugal. (Foto: Pro Shots)

Portugal wint van tien Kroaten dankzij blunder doelman

Kroatië hield Zweden nipt onder zich in de stand, ondanks de nederlaag tegen Portugal.

Bij rust leidde de thuisploeg met 1-0 via Mateo Kovacic, die in twee instanties doelman Rui Patrico passeerde. Kort na de hervatting moest Kroatië met tien man verder, Marko Rog kreeg zijn tweede gele kaart na een overtreding op Cristiano Ronaldo.

Daarna ging het snel. Uit de vrije trap die volgde kreeg de Kroatische doelman Dominik Livakovic een pegel van Ronaldo niet onder controle, waarna Ruben Dias binnentikte. Vervolgens bracht João Félix de Portugezen met een rommelige treffer op voorsprong: 1-2.

Kort daanra schoot Kovacic van afstand zijn tweede treffer van de avond binnen (2-2). In blessuretijd blunderde Livakovic opzichtig door de bal na een hoekschop los te laten. Dias profiteerde en schoot de 2-3 binnen.

Eindstand Groep 3 Divisie A 1. Frankrijk 6-16 (12-5)

2. Portugal 6-13 (12-4)

3. Kroatië 6-3 (9-16)

4. Zweden 6-3 (5-13)

Promotie voor Montenegro, Faeröer en Gibraltar

In Divisie C dwong Montenegro promotie af door een 4-0-zege op Cyrpus, dat afzinkt naar de laagste divisie. Standard Luik-spits Aleksandar Boljevic (ex-PSV) was met twee treffers de gevierde man in Podgorica. Het duel tussen Luxemburg en Azerbeidzjan leverde geen winnaar op: 0-0.

In Divisie D verzekerden Gibraltar en de Faeröer Eilanden zich van promotie. Gibraltar had thuis genoeg aan een 1-1-gelijkspel tegen concurrent Liechtenstein. Faeröer speelde met dezelfde cijfers gelijk op Malta.

Montenegro was veel te sterk voor Cyprus. (Foto: Pro Shots)

