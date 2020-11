Spanje heeft dinsdag een historische overwinning op Duitsland geboekt. De ploeg van bondscoach Luis Enrique haalde met liefst 6-0 uit tegen 'Die Mannschaft' en plaatste zich voor de finaleronde van de Nations League.

Spanje bezorgde de Duitsers de grootste competitieve nederlaag ooit. Het record was in handen van Hongarije, dat op het WK van 1954 met 8-3 won in de groepsfase.

Het grootste verlies van Duitsland in een door de FIFA goedgekeurde interland dateert van 1931, toen eveneens met 6-0 verloren werd in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Oostenrijk.

In Sevilla zocht Spanje vanaf het eerste fluitsignaal de aanval en dat leverde na zeventien minuten de openingstreffer van Álvaro Morata op. De spits van Juventus kopte raak uit een hoekschop.

Nadat een tweede doelpunt van Morata werd afgekeurd wegens buitenspel, wist Ferrán Torres de marge na ruim een half uur spelen wel te verdubbelen. De aanvaller van Manchester City schoot de bal uit de rebound hard in de linkerhoek, nadat een kopbal van Dani Olmo op de lat belandde.

In de slotfase van de eerste helft zorgde Rodri voor de derde goal door prachtig raak te koppen uit een hoekschop. Daarmee bezorgden de Spanjaarden de Duitsers de snelste 3-0-achterstand sinds 2004. Toen stond 'Die Mannschaft' al na 36 minuten met 3-0 achter in een oefenwedstrijd bij Roemenië (5-1-verlies).

Ferrán Torres was met een hattrick de gevierde man bij Spanje. (Foto: Pro Shots)

Ramos valt geblesseerd uit

Spanje kende geen genade met het zwakke Duitsland, waarbij PSV-verdediger Philipp Max de hele wedstrijd meespeelde, en ging na rust op zoek naar meer treffers. Dat resulteerde tien minuten na de onderbreking in de 4-0 van Torres. Ditmaal plaatste hij de bal simpel in het lege doel na goed voorbereidend werk van José Gaya.

Een kleine twintig minuten voor tijd voltooide Torres zijn hattrick. Nadat het twintigjarige talent eerder nog een aantal kansen had gemist, krulde hij de bal in de 71e minuut vanaf de rand van het strafschopgebied fraai in de rechterhoek. In de slotfase bepaalde invaller Mikel Oyarzabal de eindstand met een intikker.

Een smet op de klinkende overwinning was de blessure van Sergio Ramos. De Europees recordinternational greep vlak voor rust naar zijn hamstring en ging geblesseerd naar de kant.

Dankzij de overwinning eindigt Spanje in groep 4 van Divisie A op elf punten. De voorsprong op nummer twee Duitsland bedraagt twee punten. De Final Four in de Nations League wordt pas van 6 tot en met 10 oktober 2021 afgewerkt.

Het is nog onduidelijk welk land degradeert uit groep 4, want de wedstrijd tussen Zwitserland en Oekraïne werd uitgesteld. De selectie van Oekraïne moest op last van de gezondheidsautoriteiten in Luzern in quarantaine vanwege een aantal coronabesmettingen. De Zwitsers staan op drie punten en de Oekraïners op zes punten.

