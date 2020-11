Robert Lewandowski lijkt woensdag toch inzetbaar voor Polen in het Nations League duel met Oranje. De topspits trainde dinsdagavond gewoon mee.

Eerder werd er gemeld dat Lewandowski zondag tegen Italië (2-0-nederlaag) een blessure opgelopen had en dat zijn meespelen tegen Oranje hoogst onzeker was.

De 32-jarige spits van Bayern München ergerde zich zondag zichtbaar aan het zwakke spel van zijn ploeg en ontsnapte aan een rode kaart toen hij een tegenstander met een elleboog raakte. Volgens enkele Poolse media zou Lewandowski zich flink ergeren aan de tactische keuzes van bondscoach Jerzy Brzeczek.

Brzeczek zei dinsdag op de persconferentie voor de training dat hij met Lewandowski gesproken heeft en dat ze alles hebben uitgesproken. "De sfeer in het team is geweldig", vertelde hij.

De positie van de bondscoach staat na de nederlaag tegen Italië onder druk. "Van de 23 wedstrijden onder mijn leiding hebben we er maar zes verloren", benadrukte Brezeczek zelf.

93 Wijnaldum heeft geen voorkeur voor positie: 'Meer iets van de media'

'Lewandowski misschien wel beste spits ter wereld'

De Nederlandse bondscoach Frank de Boer gaf eerder op dinsdag een persconferentie en toen leek het er nog op dat Lewandowski niet zou spelen. "Hij is op dit moment misschien wel de beste centrumspits ter wereld."

"Het zou niet slecht voor ons zijn als hij niet kan spelen. Ik weet niet of het echt zo is, we zullen het morgen zien", aldus De Boer, die sowieso een lastige wedstrijd verwacht. "Polen heeft genoeg goede spelers."

Polen-Nederland wordt woensdag gespeeld in Chorzow en begint om 20.45 uur.