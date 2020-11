Hakim Ziyech heeft Marokko dinsdag aan een 0-2-zege op de Centraal-Afrikaanse Republiek geholpen. Daardoor kan Marokko deelname aan de Afrika Cup alleen in theorie nog mislopen.

Vijf minuten voor rust werd een indraaiende vrije trap van Ziyech door iedereen gemist, inclusief de doelman van de Centraal-Afrikaanse Republiek: 0-1. In blessuretijd was de oud-speler van Ajax, FC Twente en sc Heerenveen aangever bij de 0-2 van Youssef En-Nesyri.

De 27-jarige Ziyech speelde zijn 37e interland voor Marokko, waarin hij zijn zeventiende treffer maakte. Behalve de Chelsea-middenvelder stond dinsdag de eveneens in Nederland geboren Sofyan Amrabat in de basis.

AZ'er Zakaria Aboukhlal mocht tien minuten voor tijd invallen en speelde zijn tweede interland. De twintigjarige aanvaller scoorde vier dagen geleden bij zijn debuut voor Marokko, dat toen met 4-1 te sterk was voor de Centraal-Afrikaanse Republiek. Ziyech was toen tweemaal trefzeker.

Marokko heeft na vier wedstrijden tien punten en gaat ruim aan kop in groep E van de kwalificatie voor de Afrika Cup. Deelname aan het toernooi in Kameroen dat in januari 2022 begint, kan het land nauwelijks nog ontgaan.

PSV'er Sangaré speelt gelijk met Ivoorkust

Ivoorkust is nog lang niet zeker van kwalificatie. Met PSV'er Ibrahim Sangaré negentig minuten op het middenveld kwam de ploeg niet verder dan 1-1 tegen Madagaskar.

Ivoorkust, waar voormalig FC Utrecht-spits Sébastien Haller zijn tweede interland speelde, gaat in groep K aan kop met evenveel punten als Madagaskar en één punt meer dan Ethiopië. De beste twee landen van elke poule plaatsen zich voor de eindronde.