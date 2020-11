Sari van Veenendaal en Jill Roord zijn dinsdag door bondscoach Sarina Wiegman weer opgenomen in de selectie van de Oranjevrouwen. De keeper en de middenvelder maken deel uit van het keurkorps voor de oefeninterland tegen de Verenigde Staten en het afsluitende EK-kwalificatieduel met Kosovo.

Van Veenendaal en Roord misten door blessures de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Estland (7-0-zege) en Kosovo (0-6-zege). De keeper van PSV had last van haar heup en de middenvelder van Arsenal kampte met knieklachten.

Anouk Dekker en Loes Geurts maken geen deel uit van de 23-koppige selectie. De verdediger en de doelvrouw zijn niet op tijd hersteld van hun blessures voor de komende twee interlands.

De oefenwedstrijd tegen de VS wordt op vrijdag 27 november gespeeld in Breda. De reprise van de WK-finale vindt plaats in een leeg Rat Verlegh Stadion. Nederland verloor de eindstrijd van het WK vorig jaar met 2-0.

Op dinsdag 1 december staat de laatste wedstrijd in de EK-kwalificatiecyclus tegen Kosovo op het programma. Ook dat duel wordt in Breda afgewerkt.

De Oranjevrouwen verzekerden zich eind vorige maand dankzij de monsterzege op Estland al van kwalificatie voor het EK, dat in de zomer van 2022 in Engeland wordt gehouden.

Volledige selectie Oranjevrouwen: Lineth Beerensteyn (Bayern München), Merel van Dongen (Atlético Madrid), Daniëlle van de Donk (Arsenal), Daphne van Domselaar (FC Twente), Kika van Es (FC Twente), Sisca Folkertsma (FC Twente), Stefanie van der Gragt (Ajax), Jackie Groenen (Manchester United), Renate Jansen (FC Twente), Dominique Janssen (VfL Wolfsburg), Inessa Kaagman (Brighton & Hove Albion), Danique Kerkdijk (Brighton & Hove Albion), Lize Kop (Ajax), Lieke Martens (FC Barcelona), Vivianne Miedema (Arsenal), Aniek Nouwen (PSV), Jill Roord (Arsenal), Shanice van de Sanden (VfL Wolfsburg), Joëlle Smits (PSV), Katja Snoeijs (FC Girondins de Bordeaux), Sherida Spitse (Valerenga), Sari van Veenendaal (PSV) en Lynn Wilms (FC Twente).