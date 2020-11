De clubs in La Liga moeten dit seizoen honderden miljoenen euro's minder aan salarissen voor spelers uitgeven. De organisatie achter de Spaanse competitie heeft dinsdag bepaald dat er in totaal 610 miljoen euro moet worden bezuinigd op de lonen van de profs.

De aanleiding is de coronacrisis, die ook het Spaanse voetbal hard heeft geraakt. FC Barcelona wordt het hardst getroffen. Het salarisplafond voor de Catalanen is verlaagd naar 382 miljoen euro. Vorig jaar had 'Barça' nog 671 miljoen euro te besteden.

FC Barcelona kampt met de nodige financiële problemen. De club verwacht voor dit seizoen een omzetdaling van meer dan 300 miljoen euro en wil dat de spelersgroep daardoor 191 miljoen euro aan salaris gaat inleveren.

Vorige week meldde FC Barcelona in een statement dat de spelers daar "na intense dagen van onderhandelingen" voorlopig niet mee akkoord gaan, maar dat beide partijen wel met elkaar blijven overleggen.

Transfer Memphis naar Barcelona wordt lastig verhaal

Landskampioen Real Madrid mag 468 miljoen euro uitgeven, 172 miljoen euro minder dan vorig seizoen (640 miljoen euro). Atlético Madrid moet het doen met 252 miljoen euro, 96 miljoen euro minder dan vorig seizoen (348 miljoen euro).

Het nieuwe salarisplafond gaat in vanaf de komende winterse transferperiode. La Liga wil hiermee voorkomen dat de ploegen te veel geld uitgeven. De maximaal uit te geven bedragen betreffen ook de salarissen van de coaches.

FC Barcelona lijkt zich hierdoor ook in januari niet te kunnen versterken met Memphis Depay. De aanvaller van Olympique Lyon was afgelopen zomer al akkoord met de grootmacht, maar die kon de transfersom uiteindelijk niet ophoesten.