De coronacrisis heeft dinsdag tot een flink aantal ontslagen geleid bij sc Heerenveen. De Eredivisionist laat weten dat tien functies komen te vervallen als gevolg van de financiële situatie.

"Je hebt te maken met mensen, hard werkende en toegewijde medewerkers die zich vaak al jaren keihard inzetten voor de club. Het doet pijn te moeten melden dat er voor hen binnen de organisatie geen plaats meer is", zegt algemeen directeur Cees Roozemond op de site van Heerenveen.

"Helaas is het de realiteit. Heerenveen ontkomt niet aan het doorvoeren van een reorganisatie waarbij banen verloren gaan. Het is in het belang van de continuïteit."

In het afgelopen jaar voerde Heerenveen al meer bezuinigingsmaatregelen door, waarbij eveneens al werd gekort op het personeel. Directie, spelers en medewerkers leverden bovendien salaris in.

Heerenveen is niet de eerste Eredivisie-club die mensen op straat moet zetten als gevolg van de coronacrisis. Eerder dit jaar maakte FC Groningen al bekend dat elf medewerkers hun baan verloren.

Sportief gaat het dit seizoen goed met Heerenveen, dat na acht wedstrijden zesde staat. Dat is boven verwachting, want de Friezen zetten slechte resultaten neer in de voorbereiding.

