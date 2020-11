Frank de Boer merkt dat hij op de goede weg is met het Nederlands elftal, al moet de selectie nog wel stappen zetten richting het EK van komende zomer. De bondscoach beseft dat veel spelers voor hun eerste toernooi staan, waardoor het piekmoment van Oranje eerder op het WK van 2022 ligt.

"We hebben een redelijke mix van jonge en oudere spelers. Het enige nadeel is dat veel spelers nog geen groot toernooi hebben meegemaakt", aldus De Boer dinsdag op de persconferentie van Oranje in Zeist. Hij putte daarbij uit zijn eigen ervaring als speler.

"De eerste twee toernooien die ik meemaakte was ik er, maar daar is ook wel alles mee gezegd", vertelde De Boer, die speelde op de EK's van 1992, 2000 en 2004 en de WK's van 1994 en 1998.

"Je moet eraan wennen. Het is lekker als je weet wat zo'n toernooi inhoudt. Dat zou nu dus een nadeel voor ons kunnen zijn. Misschien dat ons piekmoment daarom het WK 2022 zal zijn, maar we hebben nu wel al heel veel talent. We gaan er alles aan doen om nadrukkelijk aanwezig te zijn op het EK."

'Kost tijd om aan elkaar te wennen'

Georginio Wijnaldum vormt met Daley Blind, Luuk de Jong, Stefan de Vrij, Tim Krul, Joël Veltman en Memphis Depay de kleine groep in de huidige 22-koppige selectie die al eens een EK en/of WK meemaakte.

"Ik snap de gedachte dat we in 2022 verder zijn als groep", zei Wijnaldum, die naast De Boer zat bij de persconferentie. "We hebben een relatief nieuwe selectie en het kost tijd om automatismen in te slijpen en aan elkaar te wennen. Bovendien verwacht ik dat een aantal jongens in 2022 een stap heeft gezet in zijn carrière en daardoor beter is geworden. En dan word je als team automatisch ook beter."

De Boer wees er nog op dat het een voordeel kan zijn voor Oranje dat het EK met een jaar is uitgesteld vanwege de coronacrisis. "Het kan snel gaan de komende maanden. En we zijn al goed bezig, ik heb een aardig beeld van de selectie. Het krijgt vorm, maar we zijn nog niet klaar voor het EK. Het is duidelijk dat we nog stappen kunnen en moeten zetten."

Woensdag speelt Oranje de laatste wedstrijd van het kalenderjaar. In Chorzów is Polen om 20.45 uur de tegenstander in de Nations League, waarna de volgende interlandperiode pas in maart 2021 start.