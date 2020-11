Frank de Boer kiest woensdag in de Nations League-wedstrijd tegen Polen voor een aantal andere namen in de basis van het Nederlands elftal in vergelijking met het duel van zondag met Bosnië en Herzegovina.

"Iedereen is fit, maar ik kies niet voor dezelfde basis. Er zitten frisse benen bij", zei De Boer dinsdag op zijn persconferentie, zonder daarbij op namen in te gaan.

De vijftigjarige bondscoach zag de met het coronavirus besmette Ryan Babel eerder op de dag afhaken en besloot geen vervanger op te roepen voor de aanvaller. Daar heeft hij twee redenen voor.

"Ik kijk naar zijn positie en denk dan: als ik poppetje A opstel en er daarna poppetje B opstel, zou dat dan degene zijn die ik oproep?", deelde De Boer zijn gedachten met de media.

"Dat denk ik niet. Ik heb daar binnen de selectie andere opties voor. En het is denk ik ook niet verstandig om weer iemand van buitenaf in onze bubbel te laten komen."

'Wil in tweede helft op de hoogte gehouden worden'

Alleen bij een overwinning en puntenverlies van Italië in Bosnië plaatst Oranje zich voor de finaleronde van de Nations League. De Boer wil tijdens de wedstrijd tegen Polen op de hoogte gehouden worden van de tussenstand in Bosnië.

"Ik denk dat het in de rust wel doorgegeven zal worden. Ik hoef het niet tijdens de eerste helft te weten, maar tijdens de tweede helft zal het belangrijk zijn dat we op de hoogte gehouden worden. Dan kan ik bijvoorbeeld aanvallend gaan wisselen", aldus de bondscoach.

Mogelijk is sterspeler Robert Lewandowski er vanwege een blessure niet bij tegen Oranje."Hij is misschien wel de beste spits ter wereld. Als hij er niet bij is, is dat niet slecht voor ons. Al wil je altijd tegen het sterkste team spelen. We zullen het morgen zien."

De wedstrijd tussen Polen en Nederland begint woensdag net als Bosnië en Herzegovina-Italië om 20.45 uur.

