Sebastian Soto heeft maandagavond een droomdebuut voor de Verenigde Staten gemaakt. De Telstar-spits viel tijdens een oefenduel met Panama in de 77e minuut in, waarna hij twee keer scoorde. Hij is pas de tweede Amerikaan ooit die als invaller met twee goals debuteert bij de nationale ploeg.

Soto kwam tijdens de wedstrijd die in Oostenrijk werd gespeeld het veld in bij een 3-2-voorsprong. Nog geen zes minuten na zijn invalbeurt had hij zijn eerste doelpunt te pakken voor 'Team USA'. In de extra tijd bepaalde de Telstar-spits de eindstand met zijn tweede treffer op 6-2.

De twintigjarige Soto, die dit seizoen door Telstar wordt gehuurd van Norwich City, is na Otto Decker in 1953 pas de tweede invaller die met twee goals debuteert voor de Verenigde Staten.

Telstar kon vanwege de interlandverplichtingen van Soto niet over de spits beschikken in de competitieduels met Go Ahead Eagles en NAC Breda. De ploeg van Andries Jonker verloor beide wedstrijden. Soto speelde dit seizoen zeven wedstrijden in het Telstar-shirt en kwam daarin vijf keer tot scoren.

Naast Soto maakte ook PSV-middenvelder Richard Ledezma zijn debuut voor de nationale ploeg in het Oostenrijkse Wiener Neustadt. Hij viel in de slotfase in en bekroonde zijn debuut met twee assists. Oud-Ajacied Sergiño Dest had een basisplaats in het elftal van bondscoach Gregg Berhalter.