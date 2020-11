Het Nederlands elftal moet het woensdag in de laatste groepswedstrijd van de Nations League, uit bij Polen, definitief zonder Ryan Babel stellen. De aanvaller is als enige van de selectie besmet met het coronavirus en stapt dinsdag niet in het vliegtuig.

Babel verliet zondag voor het duel met Bosnië en Herzegovina (3-1-zege) het trainingskamp van Oranje, omdat hij klachten had en positief testte bij een sneltest. Hij bleek maandag ook positief bij een onder spelers en staf afgenomen PCR-test.

Bondscoach Frank de Boer liet na de ontmoeting met Bosnië weten dat het onzeker was of Babel terug zou keren in de groep, maar dat hij hoop hield omdat de uitslag van een sneltest in het verleden wel vaker niet klopte.

De Boer roept geen vervanger op, waardoor de selectie voor het duel met Polen uit 22 spelers bestaat. Jasper Cillessen, Justin Bijlow, Matthijs de Ligt, Nathan Aké, Marten de Roon en Steven Bergwijn zijn er al niet bij door blessures.

Nederland heeft nog kans om net als vorig jaar eerste te worden in de poule en zich daarmee te plaatsen voor de finaleronde van de Nations League. Oranje heeft als nummer twee een punt achterstand op koploper Italië, dat op bezoek gaat bij Bosnië.

Polen-Nederland begint woensdag om 20.45 uur in het Slaski-stadion in Chorsów. Bij de Polen ontbreekt mogelijk sterspeler Robert Lewandowski. De spits heeft volgens Poolse media last van een bilblessure. Ook bij Bosnië-Italië is de aftrap om 20.45 uur.

Stand in groep A van divisie A in Nations League: 1. Italië 5-9 (+3)

2. Nederland 5-8 (+2)

3. Polen 5-7 (+1)

4. Bosnië en Herzegovina 5-2 (-5)

