De Engelse bondscoach Gareth Southgate maakt zich zorgen om de fitheid van zijn spelers. De oud-verdediger vindt dat de Premier League het alsnog moet gaan toestaan om per wedstrijd niet drie, maar vijf keer te wisselen.

In veel competities en ook bij interlands zijn dit seizoen vijf wissels toegestaan vanwege het overvolle speelschema, maar niet in de Premier League. De twintig clubs besloten dat in augustus al bij een stemming.

"Wat is ervoor nodig om die regel in de Premier League te veranderen? Tegen België hadden een paar spelers wat pijntje, maar wat doen we? Wachten tot veel spelers ernstige blessures oplopen?", zei Southgate maandag tegen verslaggevers.

De bondscoach moet een aantal spelers extra rust geven rondom interlands. "Dat is wel zo eerlijk richting de clubcoaches. Het zijn in eerste instantie hun spelers. Blessures gaan een probleem worden. Er moet iets gebeuren."

Southgate is, zeker in Engeland, niet de eerste die zijn zorgen uitspreekt over de volle voetbalkalender. Eerder zeiden managers Jürgen Klopp en Josep Guardiola al dat er te weinig naar de gezondheid van de spelers wordt gekeken.

Het Engelse elftal ging zondag in de Nations League met 2-0 onderuit bij België, wat betekent dat de finaleronde niet meer gehaald kan worden. Woensdag is IJsland de laatste tegenstander in de groepsfase.