Bondscoach Luis Enrique houdt voorlopig geheim wie dinsdagavond onder de lat staat bij Spanje in de cruciale Nations League-wedstrijd tegen Duitsland. De Spanjaarden moeten winnen om groepswinst en daarmee een ticket voor de 'Final Four' veilig te stellen.

"Ik heb besloten wie er op doel staat tegen Duitsland, maar ik maak de opstelling pas anderhalf uur voor de aftrap aan de spelers bekend", zei Enrique maandag op zijn persconferentie voor het treffen van dinsdag in Sevilla.

In de afgelopen twee wedstrijden (een oefeninterland tegen Oranje en een Nations League-duel met Zwitserland) koos Enrique voor Unai Simón onder de lat. De doelman van Athletic Club maakte in die duels geen onuitwisbare indruk, waardoor de keeperspositie bij Spanje nog altijd onderwerp van discussie is.

Met Kepa Arrizabalaga en David de Gea heeft Enrique nog twee andere opties in zijn selectie, maar de twee doelmannen maken op dit moment geen goede indruk bij hun club. Kepa is zijn basisplek kwijt bij Chelsea en De Gea kan niet imponeren bij het geplaagde Manchester United.

Enrique is hoe dan ook niet van plan om Simón puur op te stellen om de continuïteit te bewaren. "Ik vind al mijn hele trainerscarrière dat je keepers kunt rouleren. Een doelman is net als een andere speler: hij moet altijd klaarstaan om het team te helpen. Unai is van een heel hoog niveau, maar datzelfde geldt voor Kepa en David."

In de oefenwedstrijd tegen het Nederlands elftal incasseerde Unai Simon één doelpunt. (Foto: Pro Shots)

PSV'er Max mag ook tegen Spanje starten

Spanje treft tegen Duitsland met Manuel Neuer wél een onomstreden keeper, terwijl ook Philipp Max weer minuten zal maken. De linksback van PSV debuteerde vorige week in een oefenduel met Tsjechië voor 'Die Mannschaft' en deed zaterdag negentig minuten mee in de Nations League-wedstrijd tegen Oekraïne.

De 27-jarige Max maakte in zijn eerste twee interlands een goede indruk op bondscoach Joachim Löw en mag tegen Spanje eveneens vanaf de aftrap beginnen. "Hij heeft een prima programma gedraaid. We moeten alleen even kijken of hij een hele wedstrijd kan spelen", zei Löw op zijn persconferentie.

De wedstrijd tussen Spanje en Duitsland begint dinsdag om 20.45 uur. Duitsland koestert in groep 4 van divisie A een voorsprong van één punt op Spanje en heeft zodoende aan een gelijkspel genoeg om bovenaan in de poule te eindigen.

Frankrijk is als enige land al zeker van een plek in de 'Final Four' van de Nations League. In de andere poules gaan Italië en België aan de leiding.

