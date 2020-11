Luis Suárez heeft maandag positief getest op het coronavirus. De sterspeler van Uruguay mist dinsdag de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Brazilië en vermoedelijk ook het competitieduel tussen Atlético Madrid en FC Barcelona van komend weekend.

Behalve Suárez testten ook doelman Rodrigo Múñoz en persvoorlichter Matías Faral positief op COVID-19, zo maakte de Uruguayaanse bond maandag bekend in een korte verklaring. Het land speelt dinsdagavond (lokale tijd) in Montevideo tegen Brazilië voor de WK-kwalificatie.

Brazilië gaat met negen punten uit drie duels aan kop in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiepoule voor het WK van 2022 in Qatar. Uruguay heeft zes punten en staat vierde. De beste vier landen na achttien duels plaatsen zich rechtstreeks voor het WK.

Vrijdag benutte Suárez nog een strafschop voor Uruguay, dat met 0-3 te sterk was voor Colombia. Volgens de Uruguayaanse bond verkeert hij in goede gezondheid en vertoont hij geen symptonen. Zondag testte verdediger Matías Viña ook al positief op het virus.

Suárez vermoedelijk ook niet tegen oude club Barcelona

Suárez zal door zijn coronabesmetting vermoedelijk ook het duel met zijn oude club FC Barcelona moeten missen. De 33-jarige spits werd afgelopen zomer na zes jaar in Camp Nou overbodig geacht door de nieuwe trainer Ronald Koeman. Barcelona liet Suárez vervolgens transfervrij naar concurrent Atlético vertrekken.

Met vijf goals in zes duels in Suárez voortvarend begonnen aan het seizoen bij de club uit Madrid. Atlético heeft als enige club in Spanje nog niet verloren en staat derde in La Liga, 'Barça' bezet slechts de achtste plaats.

De topper tussen Atlético en Barcelona begint zaterdag om 21.00 uur

