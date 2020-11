Het is dinsdag precies een jaar geleden dat de wedstrijd FC Den Bosch-Excelsior tijdelijk werd gestaakt vanwege racistische scheldpartijen vanaf de tribune. De KNVB en de landelijke overheid stelden vervolgens een 'aanvalsplan' racisme op, dat volgens de bond inmiddels al voor een groot deel gerealiseerd is.

De KNVB presenteerde in februari een plan met 21 onderdelen om racisme in het prof- en amateurvoetbal aan te pakken en te voorkomen. De bond gaf zichzelf drie jaar de tijd om dit zogenoemde aanvalsplan te realiseren en concludeert nu, negen maanden later, dat het merendeel van de plannen al in werking is gezet.

Er is onder meer bepaald dat de strafmaat voor racismegerelateerde incidenten - er zijn zes aanklagers aangesteld die zich bezighouden met de strafzaken - wordt verdubbeld. Zo kunnen fans die zich schuldig maken aan racisme nu een stadionverbod van maximaal tien jaar krijgen. Daarnaast kunnen zij op aangeven van de club deelnemen aan een project van de Anne Frank Stichting.

Bovendien moet er vanaf 2021 een digitale meldplicht worden ingevoerd voor fans met een stadionverbod. In het amateurvoetbal kunnen spelers of toeschouwers die zich schuldig maken aan racisme een gedragstraining van HALT opgelegd krijgen.

Om de daders op te sporen, komen per volgend seizoen in alle stadions slimme camera's komen te hangen, die vermeende daders beter vastleggen. Ook komt er begin volgend jaar een app waarin supporters melding kunnen maken van racisme op de tribunes.

Ahmad Mendes Moreira was vorig jaar in Den Bosch het mikpunt van racisme. (Foto: Pro Shots)

Scheidsrechters kunnen beter rapporteren

Verder laat de KNVB weten dat arbitragedocenten zijn bijgeschoold over de racismeaanpak en dat er themabijeenkomsten zijn geweest waar vijfhonderd scheidsrechters aan hebben deelgenomen. De rapportagetool voor de arbiters is aangepast om beter melding te kunnen maken van racistische incidenten.

Als de coronamaatregelen het toestaan, komt er bij jaarlijks tweehonderd amateurclubs een project om de bewustwording te vergroten. Bij de Vlaardingse amateurclub Victoria '04 liep de afgelopen maanden een pilot, die vanwege de coronacrisis niet geëvalueerd is. De club zelf is wel erg enthousiast.

In de pilot werd het terrein van de club opgeknapt en op verschillende plekken waren woorden als 'respect' en 'samen' te lezen. Hierdoor moet er een betere sfeer op het sportcomplex ontstaan. Naar aanleiding van dit project kunnen andere amateurclubs vergoedingen aanvragen om hun accommodatie op eenzelfde manier in te richten.

In het betaald voetbal werd de voorbije maanden op diverse manieren stilgestaan bij de strijd tegen racisme. (Foto: Pro Shots)

93 racistische incidenten in anderhalf jaar

Vanwege de coronacrisis lag het amateurvoetbal de afgelopen maanden grotendeels stil en in het betaald voetbal werd er nauwelijks met publiek gespeeld. Daardoor zijn er maar weinig incidenten geweest. In het afgelopen anderhalf jaar werden er bij de KNVB 93 meldingen van racisme gedaan, zo werd begin deze maand al bekend.

Eerder dit jaar maakte de KNVB al bekend dat de commissie Mijnals is opgericht, waartoe onder anderen tv-presentator Humberto Tan en oud-topvoetballer Ruud Gullit behoren. Ze geven gevraagd en ongevraagd advies geven over kwesties met betrekking tot racisme en inclusiviteit.

Met oud-prof Houssin Bezzai ging in maart een programma-manager racisme aan de slag, die het hele aanvalsplan in goede banen moet leiden.