Het avontuur van Siem de Jong bij FC Cincinnati is al na negen maanden voorbij. De club van trainer Jaap Stam heeft het contract van de 31-jarige middenvelder niet verlengd.

De zesvoudig international van het Nederlands elftal maakte in februari transfervrij de overstap van Ajax, maar zijn periode in de Verenigde Staten werd geen succes. Mede door de coronacrisis bleef de teller steken op slechts dertien competitieduels in de MLS, waarin hij niet wist te scoren.

"Het was een moeilijk jaar, maar het voelt zinloos om daar in 2020 over te klagen", schrijft De Jong maandag op Instagram. "Ik zal de mensen met wie ik hier samen heb gewerkt niet vergeten en wens de club veel succes in de toekomst."

De Jong kwam ook bij Ajax sinds zijn terugkeer in 2017 weinig aan spelen toe en werd een tijdlang verhuurd aan het Australische Sydney FC. Eerder beleefde hij tussen 2007 en 2014 wel een succesvolle periode in Amsterdam, met onder meer vier landstitels.

Bij FC Cincinnati staan met Maikel van der Werff en Jürgen Locadia nog twee Nederlandse spelers onder contract. Zij kregen wel een verbintenis voor 2021, net als de Zuid-Afrikaanse voormalig Eredivisie-speler Kamohelo Mokotjo.