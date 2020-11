Met het overlijden van Harry van Raaij (84) verliest het Nederlands voetbal en PSV in het bijzonder een van de bekendste en markantste bestuurders ooit. De Brabander maakte de Eindhovense club succesvoller en professioneler, maar de familiaire sfeer bleef behouden en daardoor groeide hij uit tot een geliefd voorzitter.

Hij kon er zelf misschien nog wel het hardst om lachen als Erik van Muiswinkel hem nadeed. Harry van Raaij was fan van de persiflage van de cabaretier. Niet voor niets vraagt hij hem in 2007 het voorwoord te schrijven van zijn biografie Harry van Raaij, vader en voorzitter. Bij het boek zit een dvd met Van Muiswinkel, die nog een keer een Brabants accent aanzet en in de huid van de populaire PSV-voorzitter kruipt.

Tien jaar later lopen Van Raaij en Van Muiswinkel samen over het veld in het Philips Stadion voorafgaand aan de wedstrijd PSV-Willem II. Het stadion is nog altijd bekend terrein voor de oud-voorzitter, die de wedstrijden blijft bezoeken, maar dan als supporter.

Fan van PSV is Van Raaij al wanneer hij als timmermanszoon in de jaren dertig en veertig opgroeit in het Brabantse dorp Haps, waar hij een bescheiden voetbalcarrière kent bij de Hapse Boys. Als kind wil hij priester worden, maar hij wordt accountant bij Philips, het moederbedrijf van PSV.

In 1984 vraagt bestuursvoorzitter Jacques Ruts hem penningmeester van PSV te worden en twaalf jaar later wordt Van Raaij voorzitter. Zijn motto wordt: "PSV leiden als een onderneming, maar beleven als een club." En dat blijkt te kunnen.

Erik van Muiswinkel - als Harry van Raaij - en Harry van Raaij in 2017. (Foto: Pro Shots)

Brug tussen stadion en trainingscomplex

Als voorzitter is Van Raaij zijn tijd af en toe ver vooruit. Hij denkt hardop aan een Beneliga en zelfs aan een Atlantic League, met ook clubs uit Portugal en Schotland. Het gebeurt in een tijd dat voorzitters nog de uitgesproken boegbeelden van de topclubs in Nederland zijn. Ajax heeft Michael van Praag, Feyenoord Jorien van den Herik en PSV Van Raaij.

De aimabele Van Raaij, geroemd om zijn boerenverstand, durft te investeren met PSV. Hij haalt met Bobby Robson en Guus Hiddink internationale toptrainers terug naar de club, die in de acht jaar onder zijn leiding vier keer (1997, 2000, 2001 en 2003) kampioen worden. Ondertussen worden het trainingscomplex De Herdgang en het Philips Stadion gemoderniseerd en uitgebreid. Zo wordt de basis gelegd voor het PSV van de 21e eeuw.

"Hij is de man die een brug slaat tussen het stadion, waar het gros van het personeel werkt, en sportcomplex De Herdgang, waar spelers en trainers actief zijn", schrijft PSV na Van Raaijs overlijden. De club roemt hem, omdat hij kon binden en verbinden.

Kritisch in lokale media

Ook van buiten PSV is er bewondering voor het werk van Van Raaij. In 2004 wordt hij verkozen tot belangrijkste bestuurder uit de vijftigjarige geschiedenis van het Nederlandse betaalde voetbal. 2004 is ook zijn laatste jaar als voorzitter van PSV. Bij zijn afscheid wordt hij in het Philips Stadion toegejuicht door de supporters, die hem bewonderen, maar de benaderbare Van Raaij ook zien als een van hen.

Nog altijd spelen de fanatieke supporters jaarlijks een zaalvoetbaltoernooi om de Harry van Raaij Cup, vernoemd naar de geliefdste voorzitter uit de clubhistorie. Van Raaij komt de beker tot op hoge leeftijd altijd persoonlijk uitreiken.

Tot aan zijn dood blijft Van Raaij ook benaderbaar voor media. Zelfs de kleinste lokale omroepen kunnen bij hem terecht voor zijn scherpe mening, waarbij hij geregeld kritisch is op zijn opvolgers bij PSV. Maar dat lijkt vooral gedreven door clubliefde.

PSV schrijft in het overlijdensbericht zelfs dat de oud-voorzitter sprak over PSV "alsof het een kind van hem is". Van Raaij is op zijn buurt een uniek persoon in de clubgeschiedenis en was veel meer dan voorzitter alleen. PSV verliest met hem een clubicoon.